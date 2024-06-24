Тренер Венгрии об 1:0 с Шотландией: «Равный матч, у нас было больше шансов. Они больше владели мячом, но мы победили заслуженно» 

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Марко Росси 1964 Футбол

Марко Росси оценил победу над сборной Шотландии (1:0) в 3-м туре Евро-2024.

«Шотландия владела мячом немного больше, особенно в первом тайме. Во второй половине игра шла как на качелях. Можно сказать, что это был равный матч, в котором у нас было больше шансов.

Они больше владели мячом, но все же я думаю, что мы победили заслуженно», – сказал главный тренер сборной Венгрии.

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