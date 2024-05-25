Лидеры «Пари НН» не пришли на неформальную встречу с Иличем. Тренер хотел убедить игроков, что сезон можно спасти
Лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с тренером команды Сашей Иличем.
46-летний специалист хотел донести до игроков мысль, что сезон еще можно спасти, и предпочел сделать это в неформальной обстановке. Однако некоторые возрастные футболисты без объяснения причин проигнорировали встречу.
Илич остался очень недоволен этим, сообщает «Чемпионат».
Команда из Нижнего Новгорода занимает 14-е место в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 29 матчах, и может вылететь из лиги напрямую. Две последние игры «Пари НН» проиграл с общим счетом 3:12 (1:6 с «Сочи» и 2:6 с ЦСКА).
Видимо, с такими оборзевшими футболистами дать результат может только тренер типажа Юрана, ибо с ними на одном языке.
В принципе понятно теперь, почему с Юраном шли на 10 месте, а потом повалились.
Причина - слив и вседозволенность футболистов.
Илича жалеть не буду, ништяки в виде подъемных и компенсации за разрыв обеспечат ему комфорт до конца жизни)
При нём не были в зоне вылета хотя бы.
Походу игроки этим недовольны.
Вылетит, еще лучше. У большинства игроков есть пункт об одностороннем расторжении при понижении в классе. В добавок новый руководитель с тараканами, от такого тоже можно подальше держаться
Может с такими может общаться только Юран, не ругающийся, а разговаривающий матом ?
лишить премий, чтобы подумали о своих обязанностях как следует