Лидеры «Пари НН» не пришли на неформальную встречу с Иличем. Тренер хотел убедить игроков, что сезон можно спасти

Теги премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Чемпионат.com Футбол

Лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с тренером команды Сашей Иличем.

46-летний специалист хотел донести до игроков мысль, что сезон еще можно спасти, и предпочел сделать это в неформальной обстановке. Однако некоторые возрастные футболисты без объяснения причин проигнорировали встречу.

Илич остался очень недоволен этим, сообщает «Чемпионат».

Команда из Нижнего Новгорода занимает 14-е место в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 29 матчах, и может вылететь из лиги напрямую. Две последние игры «Пари НН» проиграл с общим счетом 3:12 (1:6 с «Сочи» и 2:6 с ЦСКА).

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32 комментария
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Позор города, вылета вам скорого, на вас смотреть противно
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Где то улыбается один Юран.
Видимо, с такими оборзевшими футболистами дать результат может только тренер типажа Юрана, ибо с ними на одном языке.
В принципе понятно теперь, почему с Юраном шли на 10 месте, а потом повалились.
Причина - слив и вседозволенность футболистов.
Илича жалеть не буду, ништяки в виде подъемных и компенсации за разрыв обеспечат ему комфорт до конца жизни)
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Слив тренера и команды выглядит именно так!
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Странно это, вот уж Саша Илич - это последний кто виноват в бедах Пари НН и игнорировать его, показывать в первую очередь собственную не компетентность.
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Короче, они просто честные, и понимают, что лидеров среди них нет
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Ответ Netto Brutto
Где то улыбается один Юран. Видимо, с такими оборзевшими футболистами дать результат может только тренер типажа Юрана, ибо с ними на одном языке. В принципе понятно теперь, почему с Юраном шли на 10 месте, а потом повалились. Причина - слив и вседозволенность футболистов. Илича жалеть не буду, ништяки в виде подъемных и компенсации за разрыв обеспечат ему комфорт до конца жизни)
Именно Юран провалил функциональную подготовку зимой, вина серба только в том, что он пришел в поломанную незнакомую команду
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Не хочется обидеть немногочисленных болельщиков НН, но хотелось бы чтобы Факел и Балтика остались! Пусть на вечный автобус смотрят в лучшей лиге мира
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Вообще удивительно что Юрана уволили, после того как в прошлом году он своим приходом спас НН.
При нём не были в зоне вылета хотя бы.
Походу игроки этим недовольны.
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Меньшевики: мы не живем по заветам Ильича!
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Они в это время на встрече с буками были...
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Лидеры Пари НН были преданы бывшему тренеру, которого выкинули. Пришёл какой-то серб и они будут к нему лояльны. А с какой стати. Да и положить, вылетит НН или нет. Там местных нету, они обычные наёмники. Без разницы за кого играть, главное чтобы платили.

Вылетит, еще лучше. У большинства игроков есть пункт об одностороннем расторжении при понижении в классе. В добавок новый руководитель с тараканами, от такого тоже можно подальше держаться
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Вот так выглядит слив команды и тренера.
Может с такими может общаться только Юран, не ругающийся, а разговаривающий матом ?
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Ответ brno2020
Странно это, вот уж Саша Илич - это последний кто виноват в бедах Пари НН и игнорировать его, показывать в первую очередь собственную не компетентность.
Это скорее не некомпетентность, а обыкновенное человеческое мразотство.
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Ответ Netto Brutto
Там провалена селекционная работа в первую очередь. Ушел лидер Севикян, сломался Магаль - а за ними никого.
Магаль? Он же за Факел играет. Может, вы имели в виду Майга
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Ответ rigobersong
Удивительно, ведь Юран реально всегда дает результат, что Химки спасал что Шинник в РПЛ вернул, по результатам никогда вопросов не было, только почему его всегда по каким-то мутным схемам убирают до сих пор непонятно:)) Вообще как тренер посильнее карпенса:) Ну один в сборной, а второй десяток клубов меняет:))
Потому что неудобный и конфликтный чел
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гляди звезды ногомячисты какие.
лишить премий, чтобы подумали о своих обязанностях как следует
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Какие красавчики. Будет справедливым, если смска игрокам о зарплате тоже не придет
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Хоть бы перечислили, кто это такие - "лидеры Пари НН".. А то теряюсь в догадках.
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Жаль, что вылетит скорее всего Балтика, а не Пари.
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Вся эта история, напоминает мне сцену из Легенды N17, когда отправленные в Чебаркуль Харламов и Гусев, присутствуют на установке перед игрой. Тренер говорит : играем в атаку и уходит из раздевалки, а капитан команды (если не ошибаюсь), говорит : забиваем один гол и сушим игру.
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Сегодня за Крылья, как за родной ЦСКА
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Какая разница как их фамилии, этих "лидеров", козлы они. Как футболисты ничего не представляют, а гонору выше крыши.
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За такое высокомерие игроки ФК Пари заслуживают наказания в виде полевого командира
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А зачем доносить до игроков мысль, что сезон еще можно спасти, если ситуация не критическая? Попадание в стыки не приговор.
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Лидеры Пари НН - звучит гордо)
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Футбол в Нижнем беда конечно, после Локомотива Овчинникова сплошное разочарование.
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Пердив в помощь
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Ответ Кирилл Голивец
Именно Юран провалил функциональную подготовку зимой, вина серба только в том, что он пришел в поломанную незнакомую команду
Там провалена селекционная работа в первую очередь. Ушел лидер Севикян, сломался Магаль - а за ними никого.
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Ответ artpal
Магаль? Он же за Факел играет. Может, вы имели в виду Майга
Да, Майга
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Ответ Netto Brutto
Жаль, что вылетит скорее всего Балтика, а не Пари.
Пари в стыках Арсенал ждёт, там тоже слив будет)
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