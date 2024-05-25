Лидеры «Пари НН» не пришли на неформальную встречу с Иличем. Тренер хотел убедить игроков, что сезон можно спасти

Лидеры «Пари НН» проигнорировали встречу с тренером команды Сашей Иличем.

46-летний специалист хотел донести до игроков мысль, что сезон еще можно спасти, и предпочел сделать это в неформальной обстановке. Однако некоторые возрастные футболисты без объяснения причин проигнорировали встречу.

Илич остался очень недоволен этим, сообщает «Чемпионат».

Команда из Нижнего Новгорода занимает 14-е место в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 29 матчах, и может вылететь из лиги напрямую. Две последние игры «Пари НН» проиграл с общим счетом 3:12 (1:6 с «Сочи» и 2:6 с ЦСКА).