Далич перед Италией: «Очередной исторический матч для Хорватии. Нужна только победа» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич высказался перед матчем 3-го тура Евро-2024 с Италией.

«Это очередной из серии исторических для нас матчей. Мы готовы, и, уверен, все пройдет хорошо. Все, кроме Виды, здоровы – в стартовом составе его не будет. Остальные в порядке. 

Мы осознаем ту ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась. Нужна только победа – три очка выведут нас дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

Испания лидирует в группе В с 6 очками. У Италии 3 балла, у Албании и Хорватии по 1

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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2 комментария
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Хорватский характер и дух против итальянской гибкости и стратегии. Ждём великолепный футбол! Браво, ЕВРО 2024!
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