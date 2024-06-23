Спаллетти об игре с Хорватией: «Они будут стремиться превратить матч в дуэль насмерть. Будет ошибкой думать, что Италии достаточно ничьей»

Лучано Спаллетти высказался перед игрой сборной Италии с Хорватией на Евро-2024.

«Это те игры, где есть правильное давление, так как они имеют большое значение и затрагивают чувства многих людей. Мы должны выложиться на максимум, чтобы наша совесть была чиста. Пока мяч у нас, я спокоен, когда он у соперника – я напрягаюсь. Мы хотим играть в свой футбол, и было бы огромной ошибкой думать, что нам достаточно ничьей.

Есть матчи, которые формируют вашу историю. Именно такие поединки приносят важные для истории результаты. Мы сделали свой выбор, потому что у нас сильные игроки. На тренировках я разговаривал с ними, я видел их желание быть здесь, и эта их готовность затем превращается в готовность играть в таких матчах.

Очевидно, что игра с Испанией мне не понравилась, мы сделали шаг назад. Но именно с этого момента, когда имеешь дело с национальной сборной, нужно начинать заново. Любая национальная команда может собрать игроков, которые умеют читать игру. Я ожидаю, что тот матч многому нас научил. Несмотря на то, что они молоды, у них правильное отношение к игре, и они извлекли из этого урок.

С каждой минутой хорваты будут все больше стремиться превратить матч в дуэль насмерть, потому что им обязательно нужно победить, как с Албанией. Это очень сильная команда с точки зрения контроля мяча и качества игроков», – сказал главный тренер сборной в интервью Sky Sport.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?