Спаллетти об игре с Хорватией: «Они будут стремиться превратить матч в дуэль насмерть. Будет ошибкой думать, что Италии достаточно ничьей»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти высказался перед игрой сборной Италии с Хорватией на Евро-2024.

«Это те игры, где есть правильное давление, так как они имеют большое значение и затрагивают чувства многих людей. Мы должны выложиться на максимум, чтобы наша совесть была чиста. Пока мяч у нас, я спокоен, когда он у соперника – я напрягаюсь. Мы хотим играть в свой футбол, и было бы огромной ошибкой думать, что нам достаточно ничьей.

Есть матчи, которые формируют вашу историю. Именно такие поединки приносят важные для истории результаты. Мы сделали свой выбор, потому что у нас сильные игроки. На тренировках я разговаривал с ними, я видел их желание быть здесь, и эта их готовность затем превращается в готовность играть в таких матчах.

Очевидно, что игра с Испанией мне не понравилась, мы сделали шаг назад. Но именно с этого момента, когда имеешь дело с национальной сборной, нужно начинать заново. Любая национальная команда может собрать игроков, которые умеют читать игру. Я ожидаю, что тот матч многому нас научил. Несмотря на то, что они молоды, у них правильное отношение к игре, и они извлекли из этого урок.

С каждой минутой хорваты будут все больше стремиться превратить матч в дуэль насмерть, потому что им обязательно нужно победить, как с Албанией. Это очень сильная команда с точки зрения контроля мяча и качества игроков», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Sky Sport.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю очень сложно будет Италии, я на ничью согласен, но думаю старые волки Модрич и ко под занавес тряхнут и вполне могут выкинуть такую Италию, какая была в матче с испанцами, но надеюсь Спал исправит и направит всё в нужное русло.
Матч года для обеих команд, хотя у Италии ещё есть шансы и при мин поражении выйти из группы с 3го места..
+2
0
+2
Глядя на Италию при Лысом ,понимаешь какой же дикий фарт помог Наполи стать чемпионом Италии ,ужасная скучная игра после команды манчини
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий