Нагельсманн об 1:1 со Швейцарией: «Германия хорошо сыграла тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы» 

Юлиан Нагельсманн оценил ничью со сборной Швейцарии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Мы заслужили эту ничью. Конечно, был риск, что мы пропустим на контратаке. Мы проделали большой объем работы, чтобы забить ответный мяч. Мы заслуживали этот гол.

Швейцария – отличный соперник, это была интересная игра. Мы хорошо сыграли тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы. Мы анализируем соперника, прежде чем подобрать стартовый состав, а по ходу матча можно привлекать игроков со скамейки», – сказал главный тренер сборной .

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