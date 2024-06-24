Нагельсманн об 1:1 со Швейцарией: «Германия хорошо сыграла тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Никлас Фюллькруг Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн оценил ничью со сборной Швейцарии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Мы заслужили эту ничью. Конечно, был риск, что мы пропустим на контратаке. Мы проделали большой объем работы, чтобы забить ответный мяч. Мы заслуживали этот гол.

Швейцария – отличный соперник, это была интересная игра. Мы хорошо сыграли тактически. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы. Мы анализируем соперника, прежде чем подобрать стартовый состав, а по ходу матча можно привлекать игроков со скамейки», – сказал главный тренер сборной Германии.

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7 комментариев
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Ответ Artem89S
Хорошо играла?) Что он курит. Швейцарцы весь матч бегали,могли вполне и 2 еще забивать,немцы тупо отскочили, плюс еще и плюшевые защитники, которых в силовом стиле сминали швейцарские форварды и убегали 1/1. Первая же сильная сборная в плей-офф их попустит.
Да ну, у Германии была куча моментов, какой отскок?)
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Может просто их в основе выпустишь ?
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Ну не знаю. Я увидел типичную команду Юлиана Нагельсманна. И старое доброе, еще со времен Лёва, неумение немцев играть против плотно обороняющихся команд. Если итальянцы сыграют с немцами вторым номером, а лучше в автобус, то победа у них в кармане. Правда, итальянцам еще из группы выйти надо
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Со скамейки можно? То есть опять наблюдать за мучениями Хавертца в старте?
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Нужен баланс. Нужен Фюлькруг в основе. Нужна нормальная фланговая игра: она появляется только тогда, когда выходит Раум. Киммих отвык играть на фланге, а Миттельштедт просто другого плана футболист. Это не типичный фланговый игрок, с проходами, навесами и пр. Нужно быстрее отбирать мяч себе, потому что команда построена по типу "Баварии" Флика - и так же уязвима для контратак. Пока очень сырая команда у Нагельсманна. Неужели он сам не видит этого?
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Ответ доктор Ливси
Ну не знаю. Я увидел типичную команду Юлиана Нагельсманна. И старое доброе, еще со времен Лёва, неумение немцев играть против плотно обороняющихся команд. Если итальянцы сыграют с немцами вторым номером, а лучше в автобус, то победа у них в кармане. Правда, итальянцам еще из группы выйти надо
А что, есть кто-то, кто умеет играть с "плотно обороняющимся" командами?
В том и смысл плотной обороны, чтобы пропустить мало. Иначе никто так не играл бы.
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