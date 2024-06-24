Фюллькруг об 1:1 со Швейцарией: «Если Германия хочет стать чемпионом, нужно побеждать по-настоящему сильных соперников» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг оценил ничью со сборной Швейцарии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

Форвард сборной Германии сравнял счет на 92-й минуте.

«Это великолепный момент для нас как для команды, и он может стать решающим. Это не была игра на вылет. Легких соперников не бывает, но, раз хочешь стать чемпионом Европы, нужно побеждать по-настоящему сильных. К примеру, Дания, Словения или Сербия всегда способны превзойти самих себя.

Но, думаю, мы уже успели показать на турнире, на что способны», – сказал Фюллькруг.

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2 комментария
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Это и понятно. А то здесь уже вам после Шотландии и Венгрии золото вешали 😃
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