Фюллькруг об 1:1 со Швейцарией: «Если Германия хочет стать чемпионом, нужно побеждать по-настоящему сильных соперников» 

Никлас Фюллькруг оценил ничью со сборной Швейцарии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

Форвард сборной сравнял счет на 92-й минуте.

«Это великолепный момент для нас как для команды, и он может стать решающим. Это не была игра на вылет. Легких соперников не бывает, но, раз хочешь стать чемпионом Европы, нужно побеждать по-настоящему сильных. К примеру, Дания, Словения или Сербия всегда способны превзойти самих себя.

Но, думаю, мы уже успели показать на турнире, на что способны», – сказал .

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