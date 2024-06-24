Юлиан Нагельсманн: «Швейцария играла агрессивно, было некомфортно. Германия рисковала при 0:1 и заслужила очко»

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча со Швейцарией (1:1) на Евро-2024.

«Мы разбудили стадион, сравняв счет.

Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно. Вообще говоря, мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после гола в наши ворота, много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал главный тренер сборной .

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