Юлиан Нагельсманн: «Швейцария играла агрессивно, было некомфортно. Германия рисковала при 0:1 и заслужила очко»
Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча со Швейцарией (1:1) на Евро-2024.
«Мы разбудили стадион, сравняв счет.
Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно. Вообще говоря, мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после гола в наши ворота, много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал главный тренер сборной Германии.
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