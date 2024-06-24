Юлиан Нагельсманн: «Швейцария играла агрессивно, было некомфортно. Германия рисковала при 0:1 и заслужила очко»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча со Швейцарией (1:1) на Евро-2024.

«Мы разбудили стадион, сравняв счет.

Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно. Вообще говоря, мы хорошо оборонялись на протяжении длительных отрезков и многое предпринимали после гола в наши ворота, много рисковали и в итоге заслужили очко», – сказал главный тренер сборной Германии.

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8 комментариев
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Надеюсь Орсато больше не будет судить матчи Германии
+11
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+9
Ответ Harryck
Надеюсь Орсато больше не будет судить матчи Германии
Невооруженным глазом было видно, что судил против немцев. Столько фолов швейцарцев просто мимо пропускал, крысеныш. Даже не дал в последнюю атаку немцем убежать, свистнули ровно на 94 минуте. Хотя немцы забили на 92 и еще гол праздновали
+8
-1
+7
С датчанами будет не легче, физически готовы они не хуже швейцарцев, если не лучше. Нужно придумывать выход из под прессинга, вообще это его слабое место ещё с Баварии. Хорошо хоть Орсато не будет, сегодня позволял швейцарцам почти всё.
+3
-1
+2
Ответ Доктор Щульц
Швейцарцы могли выигрывать так что немцам повезло что гол отменили
немцам тоже отменили и та отмена была более спорная чем чистый офсайд швицей
+1
-1
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