Саудовцы хотят купить «Монако» и назначить президентом клуба Кампуша из «ПСЖ»
Бизнесмены из Саудовской Аравии намерены приобрести «Монако».
Владелец монегасков Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений о продаже клуба, среди них – вариант с ближневосточными миллиардерами.
В случае заключения сделки саудовцы хотят назначить президентом «Монако» Луиша Кампуша, спортивного советника «ПСЖ».
В минувшем чемпионате Франции «Монако» занял 2-е место, отстав от парижан на 9 очков.
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Вот тогда Лига1 добавила бы смотрибельности 💪
Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
но настоящий топ-клуб там не построить, он всегда полуискуственный будет по сравнению даже с ПСЖ, где бешенная посещаемость
Но у Лиона мутный какой-то