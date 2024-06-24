Саудовцы хотят купить «Монако» и назначить президентом клуба Кампуша из «ПСЖ» 

Бизнесмены из Саудовской Аравии намерены приобрести «Монако».

Владелец монегасков получил несколько предложений о продаже клуба, среди них – вариант с ближневосточными миллиардерами.

В случае заключения сделки саудовцы хотят назначить президентом « » , спортивного советника « ».

В минувшем чемпионате Франции « » занял 2-е место, отстав от парижан на 9 очков.

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