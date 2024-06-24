Саудовцы хотят купить «Монако» и назначить президентом клуба Кампуша из «ПСЖ» 

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция бизнес высшая лига Саудовская Аравия Луиш Кампуш Дмитрий Рыболовлев Футбол

Бизнесмены из Саудовской Аравии намерены приобрести «Монако».

Владелец монегасков Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений о продаже клуба, среди них – вариант с ближневосточными миллиардерами.

В случае заключения сделки саудовцы хотят назначить президентом «Монако» Луиша Кампуша, спортивного советника «ПСЖ».

В минувшем чемпионате Франции «Монако» занял 2-е место, отстав от парижан на 9 очков.

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47 комментариев
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Хотелось бы, конечно, чтобы саудовцы купили Марсель, а Зидана назначили тренером.
Вот тогда Лига1 добавила бы смотрибельности 💪
+70
-3
+67
Ответ Оксолиновая Мразь
Хотелось бы, конечно, чтобы саудовцы купили Марсель, а Зидана назначили тренером. Вот тогда Лига1 добавила бы смотрибельности 💪
не, лучше Сельту и Мостового
+57
-2
+55
если головин не переходит в топ клуб , топ клуб переходит к головину))
+40
0
+40
Ответ romanisti89
чуть раньше бы подсуетились и могли бы купить Мбаппе
А Кампуша назначить его мамой
+23
0
+23
Будет эль нефтико в чемпионате
+24
-2
+22
еще бы Марсель и Лион кто-нибудь купил)
+9
0
+9
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
То есть то, что парижане продались катарцам, норм? А тут позор?
+7
-1
+6
В самом городе (или княжестве) людей всего 40 тысяч +-. Стадион на 18 тысяч. Если хотят сделать топ-клуб то стоит забыть о доходах за счет посещения матчей. Ибо надо ли строить стадион скажем на 30 000 тысяч при таком количестве населения?
Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
+8
-2
+6
Ответ liverpool and barcelona fan
В самом городе (или княжестве) людей всего 40 тысяч +-. Стадион на 18 тысяч. Если хотят сделать топ-клуб то стоит забыть о доходах за счет посещения матчей. Ибо надо ли строить стадион скажем на 30 000 тысяч при таком количестве населения? Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
клуб в Монако это скорее пропуск в элитарный клуб богатейших людей Европы и мира и экономия на налогах

но настоящий топ-клуб там не построить, он всегда полуискуственный будет по сравнению даже с ПСЖ, где бешенная посещаемость
+7
-1
+6
Ответ Оксолиновая Мразь
Хотелось бы, конечно, чтобы саудовцы купили Марсель, а Зидана назначили тренером. Вот тогда Лига1 добавила бы смотрибельности 💪
Это точно. Марсель 2й по популярности клуб во Франции(а до недавних пор первый) на данный момент а у Монако даже при очень низкой вместимости "лу второго" трибуны заполнены как правило только наполовину.
+6
0
+6
Ответ Glukinho
не, лучше Сельту и Мостового
Помощником - легенду Сельты Федора Джордана
+6
0
+6
Ответ deadjoker
Будет эль нефтико в чемпионате
Лё Нефтик
+5
0
+5
Ответ Оксолиновая Мразь
Хотелось бы, конечно, чтобы саудовцы купили Марсель, а Зидана назначили тренером. Вот тогда Лига1 добавила бы смотрибельности 💪
Какой там Марсель? Туда инвесторы не сунутся. Причины: игроки на матч приходят на белом такси прямо перед свистком судьи, а комиссар Жибер не только гостей из за рубежа, но и самих не в состоянии защитить
+3
0
+3
Купите уже саму Францию, что мелочиться
+5
-2
+3
Вроде же Ниццу продают, там и людей гораздо больше живёт и туристическая привлекательность не хуже.
+3
0
+3
Им пора в принципе "футбол" купить и не париться вообще
+4
-1
+3
Ответ liverpool and barcelona fan
В самом городе (или княжестве) людей всего 40 тысяч +-. Стадион на 18 тысяч. Если хотят сделать топ-клуб то стоит забыть о доходах за счет посещения матчей. Ибо надо ли строить стадион скажем на 30 000 тысяч при таком количестве населения? Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
40 тысяч, но все богатые, ведь жить там катострафически дорого. Так что доходы от матчей у них там тоже имеются немалые
+4
-1
+3
Ответ Glukinho
не, лучше Сельту и Мостового
Ювентус и Сапогова играющим тренером
+2
0
+2
чуть раньше бы подсуетились и могли бы купить Мбаппе
+3
-1
+2
Ответ А ты?
А Кампуша назначить его мамой
Нет. Маму Килиана назначить президентом!
+3
-1
+2
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Да князь хрен продаст
+1
0
+1
Ответ Футбол, хоккей итд
С саудовскими нефтяными долларами, они могут построить стадион-дворец.🙂🙃
там нет фанатов, большой стадион не нужен
+1
0
+1
Наверное Рыболовлеву лучше продать клуб, (пока это возможно) а то как у Абрамовича, могут просто....
+2
-1
+1
Стадион маленький, не годится
+1
0
+1
Ответ rusik krasav4ik
еще бы Марсель и Лион кто-нибудь купил)
Там американцы хозяева
Но у Лиона мутный какой-то
+1
0
+1
Ответ Knife707
Стадион маленький, не годится
У ПСЖ его вообще нет)
+3
-3
0
Ответ Knife707
Стадион маленький, не годится
С саудовскими нефтяными долларами, они могут построить стадион-дворец.🙂🙃
0
0
0
Ответ Футбол, хоккей итд
С саудовскими нефтяными долларами, они могут построить стадион-дворец.🙂🙃
Стадион хоккейный.дворец. где то я уже его видел
0
0
0
Ответ liverpool and barcelona fan
В самом городе (или княжестве) людей всего 40 тысяч +-. Стадион на 18 тысяч. Если хотят сделать топ-клуб то стоит забыть о доходах за счет посещения матчей. Ибо надо ли строить стадион скажем на 30 000 тысяч при таком количестве населения? Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
вряд ли саудовцы покупают монако, чтобы разбогатеть на матчдее
0
0
0
Ответ liverpool and barcelona fan
В самом городе (или княжестве) людей всего 40 тысяч +-. Стадион на 18 тысяч. Если хотят сделать топ-клуб то стоит забыть о доходах за счет посещения матчей. Ибо надо ли строить стадион скажем на 30 000 тысяч при таком количестве населения? Само княжество конечно расположено в хорошем месте и привлекателен для туризма.
Так на матчи не только жители Монако будут ходить, там много крупных городов поблизости
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