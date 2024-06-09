У Лиги 1 сложности с реализацией телеправ из-за экономической ситуации в Европе. Сделку оценивают примерно в 700 млн евро

Теги Лион ПСЖ Монако лига 1 Франция бизнес телевидение Федерация футбола Франции Борис Джонсон Венсан Лабрюн Политика деньги Футбол

Французская Лига 1 испытывает сложности с реализацией телеправ.

Об этом рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсан Лабрюн. Перед заседанием исполкома Федерации футбола Франции он признал, что реалии рынка и трудная экономическая ситуация в Европе требуют пересмотра в сторону понижения первоначальных требований по продаже прав на показ матчей Лиги 1 в период с 2024 по 2029 год.

Лабрюн сообщил, что на данный момент ТВ-права Лиги 1 оцениваются французскими вещателями (Canal+) в 500 миллионов евро. С учетом реализации международных прав, сумма может приблизиться к 700 млн. 

План Б LFP заключается в создании полноценного канала L1, транслирующего только матчи чемпионата Франции, который распространяли бы такие провайдеры, как Bouygues, Free, SFR, Orange, в том числе в интернете.

Глава LFP также дал понять, что вопрос реализации ТВ-прав контролируется на государственном уровне. Он привел в пример бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который помог Премьер-лиге добиться выгодного продления контракта со Sky в разгар пандемии.

Okko будет показывать Лигу 1 в России со следующего сезона («Первый спорт»)

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12 комментариев
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Все в ВК смотрят просто, вот и не могут продать права😁
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Мбаппе ушел, и теперь лига стала неактуальной. Никто ее смотреть не хочет
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-3
+13
Поэтому уже и «санкции» для РФ в плане показа закончились даже. Теперь она будет на Окко.
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-3
+10
«Трудная экономическая ситуация»? Что за кремлевская пропаганда?! Не может быть такого, тут, на Спортсе, в комментах убеждают, что даже в Эстонии все живут счастливо и без проблем.
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+4
Из-за какой ситуации? Европа же процветает, да, либералы?
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0
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Ну где Макрон, когда он так нужен своей нации?
Уговаривает Переса
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Ну где Макрон, когда он так нужен своей нации?
+3
-2
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Срочно пусть звонят Макрону, он решит, как решил и с Мбапе.
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Вот был бы во Франции государственный спортивный канал, то трудностей не было)
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Она и с Мбаппе и Неймаром раньше была никому не нужна. После того как их кинул китайский холдинг, не знали, кому впихнуть права. Поделили каналь+ и амазон.
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Ответ Bashibuzuck
Все в ВК смотрят просто, вот и не могут продать права😁
Хоть теннис теперь можно по нормальному посмотреть
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