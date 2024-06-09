У Лиги 1 сложности с реализацией телеправ из-за экономической ситуации в Европе. Сделку оценивают примерно в 700 млн евро

Французская Лига 1 испытывает сложности с реализацией телеправ.

Об этом рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсан Лабрюн. Перед заседанием исполкома он признал, что реалии рынка и трудная экономическая ситуация в Европе требуют пересмотра в сторону понижения первоначальных требований по продаже прав на показ матчей Лиги 1 в период с 2024 по 2029 год.

Лабрюн сообщил, что на данный момент ТВ-права Лиги 1 оцениваются французскими вещателями (Canal+) в 500 миллионов евро. С учетом реализации международных прав, сумма может приблизиться к 700 млн.

План Б LFP заключается в создании полноценного канала L1, транслирующего только матчи чемпионата Франции, который распространяли бы такие провайдеры, как Bouygues, Free, SFR, Orange, в том числе в интернете.

Глава LFP также дал понять, что вопрос реализации ТВ-прав контролируется на государственном уровне. Он привел в пример бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который помог Премьер-лиге добиться выгодного продления контракта со Sky в разгар пандемии.

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