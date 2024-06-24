Джака об 1:1 с Германией: «Швейцария показала отличный характер, агрессивно действовала без мяча. Обидно пропускать в конце, но мы должны быть довольны очком» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Гранит Джака Футбол

Гранит Джака оценил ничью со сборной Германии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны очком.

Мы знали, сколь сильны немцы. Не всегда было играть с мячом так свободно, как мы того обычно хотим. Но, думаю, мы агрессивно действовали без мяча, прессинговали и в большинстве случаев хорошо себя показывали», – сказал капитан сборной Швейцарии.

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4 комментария
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А ведь чуть не урвали 1 место
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За «довольны очком» фсб и рпц могут привлечь - меняйте срочно заголовок
+4
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Очком
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Очко достойное
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