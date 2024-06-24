Джака об 1:1 с Германией: «Швейцария показала отличный характер, агрессивно действовала без мяча. Обидно пропускать в конце, но мы должны быть довольны очком» 

Гранит Джака оценил ничью со сборной Германии (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны очком.

Мы знали, сколь сильны немцы. Не всегда было играть с мячом так свободно, как мы того обычно хотим. Но, думаю, мы агрессивно действовали без мяча, прессинговали и в большинстве случаев хорошо себя показывали», – сказал капитан сборной .

Как Швейцария нейтрализовала Германию. Экспресс-разбор

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?