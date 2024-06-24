Якин об 1:1 с Германией: «Швейцария может гордиться этим матчем. Не можем быть разочарованы, мы отлично играли»

Мурат Якин прокомментировал результат матча с Германией на Евро-2024.

Немцы ушли от поражения в матче со Швейцарией на 92-й минуте. Игра закончилась вничью – 1:1.

«Мы не можем быть разочарованы. Конечно, мы хотели победу, но важно то, что мы не проиграли и показали отличную командную игру. Мы можем гордится этим выступлением.

Легче выстраивать игру, когда знаешь, как играют немцы. Мы хорошо готовились к этому всю неделю. Футболисты прекрасно реализовали план на матч, особенно против и . Сегодня многое удалось», – сказал главный тренер сборной .

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