Джака признан лучшим игроком матча Швейцария – Германия

Объявлен лучший игрок матча Швейцария – Германия.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил швейцарский хавбек . Полузащитник, представляющий « », не отметился результативными действиями, но пробежал 11,8 километра (максимальная скорость – 31,4 км/ч) и пасовал с точностью 84%.

Матч завершился вничью – 1:1.

Фото: twitter.com/EURO2024

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