Джака признан лучшим игроком матча Швейцария – Германия
Объявлен лучший игрок матча Швейцария – Германия.
По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил швейцарский хавбек Гранит Джака. Полузащитник, представляющий «Байер», не отметился результативными действиями, но пробежал 11,8 километра (максимальная скорость – 31,4 км/ч) и пасовал с точностью 84%.
Матч завершился вничью – 1:1.
Фото: twitter.com/EURO2024
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