Джака признан лучшим игроком матча Швейцария – Германия

Теги Байер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу рейтинги Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Гранит Джака Футбол

Объявлен лучший игрок матча Швейцария – Германия.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил швейцарский хавбек Гранит Джака. Полузащитник, представляющий «Байер», не отметился результативными действиями, но пробежал 11,8 километра (максимальная скорость – 31,4 км/ч) и пасовал с точностью 84%.

Матч завершился вничью – 1:1.

Фото: twitter.com/EURO2024

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12 комментариев
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Молодцы Швейцария 🇨🇭, на каждом турнире показывает свой приличный уровень и борется до конца!!!
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Шипы на 1 см выше и удалился бы
+1
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джака сегодня был прекрасен. на голову выше любого из дойчей.
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Лучший игрок Орсато. В составе Швейцарии точно
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Лучший албанский игрок всех времён
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Всю карьеру - середняковое днище, потом сезончик у дяди Хаби Алонсо и реально топ-опорник. Я утрирую, но ведь правда же!
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Ответ AprasidzE
Стать капитаном Арсенала > Покинуть Арсенал > Брать трофеи Схема никогда не подводит
Он не был капитаном
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Ответ ML26
Он не был капитаном
Был на месяц. Потом лишили.
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Ответ AprasidzE
Был на месяц. Потом лишили.
Официально капитаном он не был
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Ответ ML26
Официально капитаном он не был
В 2019-ом его назначил Эмери капитаном. До конфликта с фанатами.
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Ответ AprasidzE
Стать капитаном Арсенала > Покинуть Арсенал > Брать трофеи Схема никогда не подводит
Ну, в составе Арсенала дважды выиграл Кубок Англии...
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