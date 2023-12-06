Боян Кркич: «Игроки все чаще дебютируют в 16-17 лет – не думаю, что это хорошо. Число подписчиков Марка Гиу после дебюта выросло с 40 тысяч почти до миллиона – важно следить, как молодежь себя чувствует»

Теги Барселона Ла Лига Боян Кркич Марк Гиу Футбол

Боян Кркич высказался о проблемах молодых футболистов после раннего дебюта.

«Сегодня мы все чаще видим игроков, дебютирующих за основную команду в 16-17 лет. Не только в «Барселоне», но и во всем футбольном мире. Не думаю, что ранний дебют – это хорошо, потому что футбольная карьера очень долгая, и нужно пройти все этапы. Но верно и то, что талантливых ребят много, и их становится все больше и больше. Это нельзя контролировать, но можно следить за тем, что происходит после этого момента.

Мы говорим о молодежи – важно следить за тем, как они себя чувствуют, [позволить] закончить учебу... Например, Марк Гиу дебютировал в первой команде, и на следующий день количество его подписчиков выросло с 40 тысяч почти до миллиона. Это красиво и сногсшибательно. Но нужно время, чтобы нормализовать то, что не является нормой.

На следующий день после того, как Марк забил за основную команду, он наблюдал за дневной тренировкой «Кадет А» (команда «Барселоны» U16 – Sports.ru). Было приятно увидеть его там. Он много раз приходил туда и не перестал это делать после того, как забил тот гол. Нужно продолжать сопровождать его на этом пути развития», – сказал бывший игрок «Барселоны».

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7 комментариев
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факт, 16-17 ты и физически не готов к взрослым нагрузкам.
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Кркич поднял крайне важную тему психологического давления на ещё неокрепших молодых людей. Действительно, колоссальное давление оказывается на молодых футболистов, т.к. от них большие ожидания у тренерского штаба, руководства клуба, у родителей, друзей и, самое главное, фанатов. Далеко не каждый с таким справляется. Если ещё добавить высокую самооценку в таком возрасте, максимализм и обострённую восприимчивость к эмоциям и чувствам, то получается очень хрупкое создание с огромными мечтами. Молодых игроков (да и в принципе молодых людей) нужно оберегать от такого давления, давая поддержку и заботу.
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Там Магвайер игрок месяца в АПЛ, где новость?:))
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Есть примеры, когда начавший стабильно играть в основном составе команды из Топ-5 лиг, молодой игрок 16-17 лет вырос в топового футболиста и у которого была долгая и успешная карьера?🤔
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Ответ Всеволод Бобров
факт, 16-17 ты и физически не готов к взрослым нагрузкам.
и сломать легче. но сломать могут и в любом возрасте, а вот как ты это переживешь и какие решения примишь походу уже будет решающе.
а по малолетке можно делов натворить.
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