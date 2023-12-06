Боян Кркич: «Игроки все чаще дебютируют в 16-17 лет – не думаю, что это хорошо. Число подписчиков Марка Гиу после дебюта выросло с 40 тысяч почти до миллиона – важно следить, как молодежь себя чувствует»

Боян Кркич высказался о проблемах молодых футболистов после раннего дебюта.

«Сегодня мы все чаще видим игроков, дебютирующих за основную команду в 16-17 лет. Не только в «Барселоне», но и во всем футбольном мире. Не думаю, что ранний дебют – это хорошо, потому что футбольная карьера очень долгая, и нужно пройти все этапы. Но верно и то, что талантливых ребят много, и их становится все больше и больше. Это нельзя контролировать, но можно следить за тем, что происходит после этого момента.

Мы говорим о молодежи – важно следить за тем, как они себя чувствуют, [позволить] закончить учебу... Например, дебютировал в первой команде, и на следующий день количество его подписчиков выросло с 40 тысяч почти до миллиона. Это красиво и сногсшибательно. Но нужно время, чтобы нормализовать то, что не является нормой.

На следующий день после того, как Марк забил за основную команду, он наблюдал за дневной тренировкой «Кадет А» (команда «Барселоны» U16 – Sports.ru). Было приятно увидеть его там. Он много раз приходил туда и не перестал это делать после того, как забил тот гол. Нужно продолжать сопровождать его на этом пути развития», – сказал бывший игрок «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!