Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ (8 попыток) и Евро (4)
Сборная Шотландии в очередной раз не смогла выйти из группы на топ-турнире.
Команда Стива Кларка, уступив Венгрии (0:1) в последнем туре группового этапа Евро-2024, финишировала в группе А на 4-м месте с одним очком.
Шотландцы сыграли на чемпионате Европы в четвертый раз. Ближе всего к выходу в плей-офф они были в 1996 году: тогда они стали третьими, пропустив вперед Нидерланды по дополнительным показателям (количество забитых голов).
На чемпионатах мира Шотландия тоже ни разу не выходила в плей-офф. У нее было 8 попыток.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Судья даже офсайд там не зафиксировал..
“A referee.” 😂