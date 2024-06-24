Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ (8 попыток) и Евро (4)

Сборная Шотландии в очередной раз не смогла выйти из группы на топ-турнире.

Команда Стива Кларка, уступив (0:1) в последнем туре группового этапа Евро-2024, финишировала в группе А на 4-м месте с одним очком.

Шотландцы сыграли на чемпионате Европы в четвертый раз. Ближе всего к выходу в плей-офф они были в 1996 году: тогда они стали третьими, пропустив вперед Нидерланды по дополнительным показателям (количество забитых голов).

На чемпионатах мира тоже ни разу не выходила в плей-офф. У нее было 8 попыток.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?