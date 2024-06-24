Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ (8 попыток) и Евро (4)

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 чемпионат мира Футбол

Сборная Шотландии в очередной раз не смогла выйти из группы на топ-турнире.

Команда Стива Кларка, уступив Венгрии (0:1) в последнем туре группового этапа Евро-2024, финишировала в группе А на 4-м месте с одним очком.

Шотландцы сыграли на чемпионате Европы в четвертый раз. Ближе всего к выходу в плей-офф они были в 1996 году: тогда они стали третьими, пропустив вперед Нидерланды по дополнительным показателям (количество забитых голов).

На чемпионатах мира Шотландия тоже ни разу не выходила в плей-офф. У нее было 8 попыток.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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15 комментариев
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Кто нибудь понял почему пенальти не дали на Армстронге?
Судья даже офсайд там не зафиксировал..
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Ответ Фут.Боль
А еще УЕФА до 32-х команд хочет расширить ЕВРО. И таких пассажиров в таком случае будет еще больше.Ну зато и денег больше. А для ФИФА и УЕФА - это главное.
да вы достали уже, сколько пассажиров на евро? Шотландию с Польшей можно назвать и все, на каждом турнире будут всегда те, кто будет проваливаться и выглядеть как пассажир. На ЕВРО с 16 они тоже всегда были. В 2012-ом пассажиром была Ирландия, в 2008-ом Польша и Греция (действующий обладатель трофея!!!), в 2004-ом Болгария, до бесконечности можно этот список продолжать
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+3
Paul Gascoigne: “What do you call a Scotsman in the second round of a World Cup?” 🤔
“A referee.” 😂
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
да вы достали уже, сколько пассажиров на евро? Шотландию с Польшей можно назвать и все, на каждом турнире будут всегда те, кто будет проваливаться и выглядеть как пассажир. На ЕВРО с 16 они тоже всегда были. В 2012-ом пассажиром была Ирландия, в 2008-ом Польша и Греция (действующий обладатель трофея!!!), в 2004-ом Болгария, до бесконечности можно этот список продолжать
Амбарцум Амбарцумян, спокойнее, валерьяночки попейте. Тут полно пассажиров , которые не прошли бы прежний отбор. На чемпионате Европы в финальной стадии должны быть сильнейшие. Формат 4 группы по 4 команды - был лучшим.
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Ответ Stasinho7
Кто нибудь понял почему пенальти не дали на Армстронге? Судья даже офсайд там не зафиксировал..
Армстронг специально сделал паузу и ногу поставил под ход защитника. Защитник не поменял вектор движения. А Армстронг специально подсаживался, если заметили на этом чемпионате не ставят пенальти когда ищут пенальти нападающие
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у этой сборной нет характера
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Зато на ЧЕ-92 громко хлопнули дверью.
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Да и поделом, сегодня надо рвать было с первых минут, а не играть трусливо, в надежде на ошибку, в конце устроили дуболомный навал, за что и поплатились. Больше всех разочаровали на ЕВРО, если от сербов и поляков многого не ждал, то эти то как то Испанию обыграли и Норвегию опередили в отборе с Грузией.
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Ответ Stasinho7
Кто нибудь понял почему пенальти не дали на Армстронге? Судья даже офсайд там не зафиксировал..
Либо ВАР слил шотландцев, либо там был офсайд, который не заметил боковой, но увидели на ВАР
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Ответ aslvowk@mail.ru
Либо ВАР слил шотландцев, либо там был офсайд, который не заметил боковой, но увидели на ВАР
Земля плоская, как считаешь?
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