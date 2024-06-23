Мальчика, выбежавшего на поле для фото с Роналду, не накажут. Его только предупредили

УЕФА не накажет юного фаната, сфотографировавшегося с Криштиану Роналду на поле.

Во время матча Португалии против Турции (3:0) на Евро-2024 Роналду сделал фото с выбежавшим на поле мальчиком. Сегодня УЕФА пообещал усилить меры безопасности, чтобы предотвратить появление на поле болельщиков.

Как сообщает Bild, несмотря на то, что действия 10-летнего Берата во время матча являются нарушением, за инцидентом не последует никаких санкций – мальчик лишь получил предупреждение. По словам юного болельщика, он выбежал на поле, сказав своему отцу, что идет в туалет.

«Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а потом он побежал. УЕФА, вероятно, закрыл на это глаза, потому что он еще маленький», – сказал отец Берата Четин.

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