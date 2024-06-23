Мальчика, выбежавшего на поле для фото с Роналду, не накажут. Его только предупредили

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу УЕФА болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

УЕФА не накажет юного фаната, сфотографировавшегося с Криштиану Роналду на поле.

Во время матча Португалии против Турции (3:0) на Евро-2024 Роналду сделал фото с выбежавшим на поле мальчиком. Сегодня УЕФА пообещал усилить меры безопасности, чтобы предотвратить появление на поле болельщиков.

Как сообщает Bild, несмотря на то, что действия 10-летнего Берата во время матча являются нарушением, за инцидентом не последует никаких санкций – мальчик лишь получил предупреждение. По словам юного болельщика, он выбежал на поле, сказав своему отцу, что идет в туалет.

«Внезапно я увидел его на крыше скамейки запасных, а потом он побежал. УЕФА, вероятно, закрыл на это глаза, потому что он еще маленький», – сказал отец Берата Четин.

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26 комментариев
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Отскочил Ригобер
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А другой мальчик, имя которого начинается на Р получал лишь недельный бан на спортсе...
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+15
Ответ Alex.K71
Ещё бы детей наказывать, он же мальчишка, может осуществил свою мечту, да и не сделал он ничего страшного, ну немного нарушил порядок, мы детьми в детстве намного похлеще дела творили и ничего, выросли нормальными людьми!))
Теперь все эти мальчишки будут толпами выбегать на поля и фотографироваться с кумирами
+6
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Это что получается,теперь Ригобека перестанет голым на поле выбегать??!!Ведь он так любил,когда после всего этого его наказывала на месте группа полицейских!
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Сто пудов Батёк сам ему говорил
- Давай сбегай сфоткайся, давай давай.
В курсе был, что у пацана на уме.
+4
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Ответ antonio1589
Напомните, в России в 2018 году выбегало по 6 человек за матч, когда играли Португалия/Аргентина?
В России в 2018 году 4 человека выбегали на поле в финале ЧМ. Один из них ещё и в "полицейской" форме был.
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Ответ Ramin Mamedov
а кто то может объяснить, почему выбегание фанатов только сейчас стало проблемой? вроде и раньше выбегали, никого не убивали, не били (кроме совсем крайних случаев в дальних странах)
в Нидерландах болельщик выбежал и ударил вратаря кулаком в лицо, в Турции болельщик выбежал ударил вратаря угловым флажком...
и т.д.
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а кто то может объяснить, почему выбегание фанатов только сейчас стало проблемой? вроде и раньше выбегали, никого не убивали, не били (кроме совсем крайних случаев в дальних странах)
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Даже в угол не поставили?
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отдайте его в школу Шинника
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За второе выбегание получит красную.
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А чего наказывать?

В России бы такого мальчика путин в пузо целовал
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На французском канале после матча эксперты рисовали линии, кружочки и схему как парень прибежал и убежал от охранников. Отличный разбор
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