«ПСЖ» уверен, что подпишет Шерки. «Лиону» предлагали 15 млн евро – он отказался (GFFN)

«ПСЖ» хочет договориться с Райаном Шерки.

По сведениям Get French Football News, парижане уверены, что смогут подписать полузащитника. В этом месяце они предлагали « » 15 млн евро, но получили отказ, однако все равно считают, что сделка будет заключена.

«Олимпик» же надеется продлить с воспитанником контракт, истекающий летом 2025 года. Он предлагает более низкую зарплату, чем сейчас, однако более привлекательные бонусы. В « » убеждены, что не согласится остаться.

Еще одна цель чемпионов Франции – полузащитник . « » надеется выручить рекордную для себя сумму в случае продажи 19-летнего футболиста.

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