Хавбек «Лиона» Шерки о саудовской лиге: «Они могут платить мне 600 млн евро в день, но я не поеду. Хочу играть в Европе, посмотрим в конце карьеры, на каком уровне будет их чемпионат»

Теги Лион лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Райан Шерки деньги Футбол

Райан Шерки заявил, что не поедет играть в Саудовскую Аравию ни за какие деньги.

«Переезд в Саудовскую Аравию – это далеко, далеко, далеко, далеко, далеко от моих мыслей. Они могут платить мне 600 миллионов евро в день, но я туда не поеду. Я хочу играть в Европе, получать удовольствие от игры здесь, а там посмотрим.

В будущем, конечно, я мог бы играть там. Это мусульманская страна. Это важно для меня. Посмотрим в конце моей карьеры, на каком уровне будет находится саудовская лига», – сказал 20-летний Райан Шерки в интервью So Foot.

Контракт француза с «Лионом» истекает в конце следующего сезона. Отмечается, что французский клуб не против продажи игрока сборной Франции U21 этим летом. L’Équipe в начале года сообщил, что он может быть продан за сумму не более 10 млн евро.

В этом сезоне Лиги 1 Шерки сыграл 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

 

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15 комментариев
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Летом первая новость: Шерки переходит в Саудовскую Аравию.
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Когда предложат реальные бабки - побежишь как миленький
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Ну, уж за 600 млн в день то любой бы уехал и его бы вряд ли кто-то осудил. Это же все таки почти 18 миллиардов в месяц, правда не уверен в подсчетах, надо у математика Черданцева проконсультироваться
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Надо маню продать днище антони и купить Шерки, талантливый и с мозгами как раз на правый фланг
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Ответ ТрактоПоктер
Когда предложат реальные бабки - побежишь как миленький
причём в прямом смысле этого слова, даже за условных 10 лямов в год
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Попахивает лицемерием
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Ты пока столько и не стоишь родной.
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А звали?
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Как бы намекает саудоитам - жду хорошее предложение.
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Да всем понятно, что это шапито в пустыне просто посмешище над футболом:)) Играть там будут либо середняки типа Токо-Экамби за оверпрайс, либо сбитые летчики типа криштика, да и то толку от этих миллионов в пустыне, где делать просто нечего, максимум 2-3 годе переконтоваться:)) Конечно таким как криштик деваться некуда уже, статка сама себя не намусорит и можно погастролировать на старости лет:)))
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Не поедет , а полетит первым рейсом
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Легко таким словами бравировать, когда никто ничего не предлагает ))
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А ведь когда-то то его реально хотел взять Реал (при Зидане)…
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Ответ Eugn_eugn
Ты пока столько и не стоишь родной.
Один из главных молодых игроков Европы, по саудовским меркам может и стоит
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