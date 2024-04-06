Хавбек «Лиона» Шерки о саудовской лиге: «Они могут платить мне 600 млн евро в день, но я не поеду. Хочу играть в Европе, посмотрим в конце карьеры, на каком уровне будет их чемпионат»

Райан Шерки заявил, что не поедет играть в Саудовскую Аравию ни за какие деньги.

«Переезд в Саудовскую Аравию – это далеко, далеко, далеко, далеко, далеко от моих мыслей. Они могут платить мне 600 миллионов евро в день, но я туда не поеду. Я хочу играть в Европе, получать удовольствие от игры здесь, а там посмотрим.

В будущем, конечно, я мог бы играть там. Это мусульманская страна. Это важно для меня. Посмотрим в конце моей карьеры, на каком уровне будет находится саудовская лига», – сказал 20-летний в интервью So Foot.

Контракт француза с « » истекает в конце следующего сезона. Отмечается, что французский клуб не против продажи игрока сборной Франции U21 этим летом. L’Équipe в начале года сообщил, что он может быть продан за сумму не более 10 млн евро.

В этом сезоне Лиги 1 Шерки сыграл 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.