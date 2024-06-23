«Реал» презентует Эндрика 26 июля. Бразилец присоединится к клубу в предсезонном турне в США
Назначена дата презентации Эндрика в «Реале».
По информации ESPN, форвард сборной Бразилии подпишет контракт с «Реалом» 21 июля – в день своего 18-летия. Официальная презентация Эндрика в качестве игрока «Реала» запланирована на 26 июля.
Сообщается, что Эндрик не вернется в расположение «Палмейраса» после Кубка Америки и присоединится к «Реалу» во время предсезонного турне мадридцев в США.
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