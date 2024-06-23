«Реал» презентует Эндрика 26 июля. Бразилец присоединится к клубу в предсезонном турне в США

Теги Палмейрас Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кубок Америки Эндрик Футбол

Назначена дата презентации Эндрика в «Реале».

По информации ESPN, форвард сборной Бразилии подпишет контракт с «Реалом» 21 июля – в день своего 18-летия. Официальная презентация Эндрика в качестве игрока «Реала» запланирована на 26 июля.

Сообщается, что Эндрик не вернется в расположение «Палмейраса» после Кубка Америки и присоединится к «Реалу» во время предсезонного турне мадридцев в США.

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5 комментариев
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Очень хочется верить, что Перес и с этим 🇧🇷 не ошибется, парень заиграет, раскроется. Как Винисиус, Родриго
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Хуни Калафат привел в "Реал" очень классных бразильцев, дисциплинированных. Надеюсь, этот парень не будет исключением.
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Ответ Cruel Snake
Очень хочется верить, что Перес и с этим 🇧🇷 не ошибется, парень заиграет, раскроется. Как Винисиус, Родриго
Тут всё, что зависело от Переса - уже ведь сделано - дальше всё зависит от самого Эндрика и тренерского/медицинского штаба Мадрида ;)
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в реале обновление
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Ждем пацана, думаю будет огненно
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