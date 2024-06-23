Пинтиньо об Эндрике: «Давайте перестанем сравнивать его с Пеле, это может все испортить. Он выделяется и обладает индивидуальностью»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Пеле Кубок Америки Эндрик Пинтиньо Футбол

Пинтиньо поделился мнением о будущем Эндрика.

– В сборной Бразилии есть очень молодой Эндрик. Он уже подписал контракт с «Реалом», а сейчас неплохо выступает в сборной, может ли это сыграть решающую роль? Сможет ли он окончательно стать звездой на этом Кубке Америки? Как вы это видите?

– Это зависит от его возможностей. Правда в том, что этот парень выделяется, потому что он игрок, который, несмотря на свою молодость, обладает большой индивидуальностью и составляет блестящую конкуренцию.

Это идет с прошлого года, когда он начал играть, люди возлагают большие надежды на то, что он станет отличным футболистом. Но давайте перестанем сравнивать его с Пеле и тому подобное, потому что это может все испортить, – заявил бывший игрок сборной Бразилии.

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2 комментария
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Его сравнивают с Роке? Ну тогда все понятно :)))
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Давайте его лучше сравнивать с Неймаром 😅
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