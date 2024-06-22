Эндрик о «Реале»: «Перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших, а в самый большой»

Эндрик назвал «Реал» самым большим клубом мира.

17-летний футболист, игравший за « », переходит в мадридский клуб. Он присоединится к команде после Кубка Америки.

«Я перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших клубов. В самый большой клуб», – заявил .

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