Эндрик о «Реале»: «Перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших, а в самый большой»
Эндрик назвал «Реал» самым большим клубом мира.
17-летний футболист, игравший за «Палмейрас», переходит в мадридский клуб. Он присоединится к команде после Кубка Америки.
«Я перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших клубов. В самый большой клуб», – заявил Эндрик.
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- Я не шучу. И не называйте меня "что ли"
Но и вы будьте объективными - если в вашу пользу ошибаются судьи в ЛЧ, почему вы это игнорируете, если ошибка 10000% и сами судьи это признают?)
Вы с этими разговорами о самом лучшем клубе мира, похожи на 6 летних детей - а вот мой папа..
Нет лучшего клуба, есть футбол и можно либо любить футбол, либо быть сектантом и трещать везде о величии своего клуба.