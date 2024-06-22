Эндрик о «Реале»: «Перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших, а в самый большой»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Футбол

Эндрик назвал «Реал» самым большим клубом мира.

17-летний футболист, игравший за «Палмейрас», переходит в мадридский клуб. Он присоединится к команде после Кубка Америки.

«Я перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших клубов. В самый большой клуб», – заявил Эндрик.

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51 комментарий
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Ответ Армавирский
Трудно не согласится с ним
Кто такой Трудно?
+47
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+46
Трудно не согласится с ним
+45
-20
+25
Ответ Армавирский
Трудно не согласится с ним
«Человек, не способный выучить правописание тся/ться, скорее всего, нечистоплотен и в быту»(с)
+35
-13
+22
на самую большую лавку
+16
-7
+9
Ответ ыеем
«Человек, не способный выучить правописание тся/ться, скорее всего, нечистоплотен и в быту»(с)
Неспособный здесь пишется слитно, кстати 😛
+10
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+8
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Причём тут ситэ?)
+10
-2
+8
Ответ войд
Причём тут ситэ?)
Он наверное имел ввиду кабинет Нэгрейры))
+10
-2
+8
Ответ nautilus
Кто такой Трудно?
Тот, кто трёт дно
+8
-1
+7
Администратор, которого приняли на работу в ресторан в Бурдж-Халифе: "Буду работать в самом высоком здании в мире! Не в одно из крупнейших, а в самое высокое!"
+4
-1
+3
Ответ Al561
на самую большую лавку
Вы же помните о Челси после зимнего трансферного окна 22-23 (когда Боули оторвался) - больше 35 человек(37 вроде в пике) в первой команде ;)
+4
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еще один парень без амбиций))переходит лавку полировать.или кто то реально думает что при мбаппе эндрик будет играть?)
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+2
Ответ nautilus
Кто такой Трудно?
Джастин Трудно премьер министр Канады
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Это не значит что будешь в нем играть. Эдегор тоже переходил в Реал, даже пришлось удалять посты с признанием Месси любимым игроком. Таке Кубо тоже переходил, играет в Реал Сосьедад. Мало перейти, нужно ещё доказать что ты можешь там играть.
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Ответ Aristokratt
Кто сказал великий? Это ты сам придумал?
Че так агрессивно то? Есть великие клубы например Милан (но не сейчас) МЮ, Ливерпуль, Бавария ну список можно продолжать, но он не особо длиный, в этом списке точно есть Реал Мадрид и Барселона, Реал даже среди "равных" чуть впереди (15 побед в КЧ он же ЛЧ), я не хейтер других клубов, просто болельщик Реала
+1
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Ответ nautilus
Кто такой Трудно?
- Вы шутите, что ли?
- Я не шучу. И не называйте меня "что ли"
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Ответ ыеем
«Человек, не способный выучить правописание тся/ться, скорее всего, нечистоплотен и в быту»(с)
Да они сейчас вообще не вникают в правила русского языка. Хотя стыдно должно быть.
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Ответ Al561
на самую большую лавку
Как и Винисиус когда-то
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Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Ок, Реал Мадрид великий клуб, нет ни кого выше, рядом да, но выше нет
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Ответ Predator87
еще один парень без амбиций))переходит лавку полировать.или кто то реально думает что при мбаппе эндрик будет играть?)
А не факт ещё, что Мбаппе его переиграет)
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Ответ Alexshara
Ну, так и я о том же, я люблю футбол вот евро сейчас смотрю, не отрицаю величие других клубов, но болею 30+ лет за Реал, и когда он выигрывает и когда проигрывает, и когда на вершине и когда нет, что не так то, болейте за кого хотите, но не хейтите
Я скорее угараю над этими бесконечными разговорами о величии и королевскости, чем хейчу)
Но и вы будьте объективными - если в вашу пользу ошибаются судьи в ЛЧ, почему вы это игнорируете, если ошибка 10000% и сами судьи это признают?)
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Ответ Iamliam
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как течет огонь и как сливочные рассуждают о величии) Вы с этими разговорами о самом лучшем клубе мира, похожи на 6 летних детей - а вот мой папа.. Нет лучшего клуба, есть футбол и можно либо любить футбол, либо быть сектантом и трещать везде о величии своего клуба.
Ну, так и я о том же, я люблю футбол вот евро сейчас смотрю, не отрицаю величие других клубов, но болею 30+ лет за Реал, и когда он выигрывает и когда проигрывает, и когда на вершине и когда нет, что не так то, болейте за кого хотите, но не хейтите
0
0
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Ответ Alexshara
Че так агрессивно то? Есть великие клубы например Милан (но не сейчас) МЮ, Ливерпуль, Бавария ну список можно продолжать, но он не особо длиный, в этом списке точно есть Реал Мадрид и Барселона, Реал даже среди "равных" чуть впереди (15 побед в КЧ он же ЛЧ), я не хейтер других клубов, просто болельщик Реала
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как течет огонь и как сливочные рассуждают о величии)
Вы с этими разговорами о самом лучшем клубе мира, похожи на 6 летних детей - а вот мой папа..
Нет лучшего клуба, есть футбол и можно либо любить футбол, либо быть сектантом и трещать везде о величии своего клуба.
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Ответ Фёдор Букин
есть Реал и есть все остальные
А сколько треблов у Реала ?
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Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Только когда говорят имеют ввиду именно мадридский
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Ответ Aristokratt
Кто сказал великий? Это ты сам придумал?
Великий клуп только наш чипси, который до абрамки обитал в пердиве и 50 лет был без трофеев :)))
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Лучший клуб в мире и в истории
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Ответ Nothern Lord
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как подгорает у хейтеров при упоминании Реала)
Скорее это у тебя подгорело от фактов
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Ответ Причёска Бэйла
В апл 20 мешков, но шелси самый беспонтовый.
Это вина клубов апл? Значит лига хорошо работает, раз уж 20я команда апл может позволить себе игрока за 40 лямов.
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Ответ Aristokratt
Кто сказал великий? Это ты сам придумал?
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как подгорает у хейтеров при упоминании Реала)
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Ответ nautilus
Кто такой Трудно?
Нападающий Спарты пражской. Томаш Трудно
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