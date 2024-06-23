Тчуамени о критике Франции на Евро: «Запомним завоеванные места больше, чем стиль игры. Мы можем не играть лучше всех, но часто оказываемся в финальной четверке»
Орельен Тчуамени отреагировал на критику игры сборной Франции на Евро-2024.
Полузащитник «Реала», в частности, прокомментировал обвинения в том, что французы играют «скучно».
«Я хочу сказать, что все зависит от мнения конкретного человека. Некоторые хотят побеждать и хорошо играть, играть хорошо, при этом выигрывая...
Я хочу побеждать, независимо от того, играем ли мы хорошо или плохо. Мы запомним завоеванные места больше, чем стиль игры.
С этим тренером у нас было немало хороших результатов, много титулов. Это самое главное. Возможно, мы не та команда, которая играет лучше всех, но мы часто оказываемся в финальной четверке», – заявил полузащитник сборной Франции.
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