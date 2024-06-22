Ван Хойдонк о Франции в матче с Нидерландами: «Дерьмовый футбол при таком составе. У Дешама не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо вместо Коло-Муани, Барколя или Комана»

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Пьер ван Хойдонк раскритиковал игру сборной Франции в матче с Нидерландами.

Матч второго тура группового этапа Евро-2024 завершился ничьей со счетом 0:0.

«Обе команды взяли желаемое очко. Так они настраивались на этот матч.

Дешам... У него не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо на левом фланге, вместо того чтобы выпустить Коло-Муани, Барколя, Комана... При наличии такого состава этот футбол – дерьмовый. 

То же самое касается и сборной Нидерландов. Куман выпустил Вегорста, но он не является основным нападающим. Мален мог представлять угрозу благодаря своей скорости. При необходимости можно было выпустить Гакпо или Зиркзее.

Обе сборные играли слишком консервативно», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.

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36 комментариев
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рабьо это конеш загадка дыры
Наверное за кадром какая-то история про угрозы от его мамы в адрес Дешама
+20
-3
+17
Франция с Мбаппе то была не очень, а без него вообще нулевая
+17
-1
+16
Ответ Сергей Орлов
Я который год поражаюсь. Натуральное бревно, а в сборной играет, в клубе основной и все его купить хотят. Загадка)
Брат Мораты
+14
-3
+11
У сборной Франции не футбол на уме, а политика
+19
-9
+10
вторая самая унылая сборная после англии
+10
0
+10
вот тоже не понял прикола, почему Барколя хотя бы минут 20 не получил? Отличный игрок ведь, быстрый, техничный, думаю, что мог бы навозить свой фланг и создать опасные моменты.
+8
0
+8
Ответ Кулёс
рабьо это конеш загадка дыры Наверное за кадром какая-то история про угрозы от его мамы в адрес Дешама
Я который год поражаюсь. Натуральное бревно, а в сборной играет, в клубе основной и все его купить хотят. Загадка)
+11
-4
+7
Ответ Сергей Орлов
Я который год поражаюсь. Натуральное бревно, а в сборной играет, в клубе основной и все его купить хотят. Загадка)
Тоже самое можно сказать про Дембеле. Абсолютно бесполезный бегунок. В 99% матчах от него никакого толка
+8
-2
+6
Ответ Омичёв
У сборной Франции не футбол на уме, а политика
Самая смешная предъява от юзера спорца
+12
-7
+5
А что дерьмовый. Гризманн запорол 2 супермомента. По xg больше 2х голов набили.
+4
0
+4
Как бы не обернулась эта история с французами, как с Германией в прошлом.
Не увидел в матчах Франции какой-то поставленной игры, а только класс игроков.
+2
0
+2
Все четверо игроки максимально среднего уровня с дичайшим паром, особенно Коло Муани
+2
0
+2
Справедливости ради, вместо Мбаппе выпустил Тчуамени)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
+1
0
+1
Ответ Митя Шампанский
Самая смешная предъява от юзера спорца
Смешно и по факту=)
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Но ведь Гакпо вышел в основе и отыграл весь матч... Рофл?
+1
0
+1
Ну я хоть выспался нормально, спасибо Дешаму
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Да нормально Французы сыграли, против команды ориентированной на оборонительный футбол. Моментов создали предостаточно для победы. Чуть чуть не повезло, за что их Нидерланды чуть не наказали.
0
0
0
Пусть огребают лягушатники. Прифет Макрону.
0
0
0
Справедливости ради, вместо Мбаппе выпустил Тчуамени)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
0
0
0
Справедливости ради, вместо Мбаппе выпустил Тчуамени)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
0
0
0
Справедливости ради, вместо Мбаппе выпустил Тчуамени)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
0
0
0
Справедливости ради, вместо Мбаппе выпустил Тчуамени)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
0
0
0
Франции нужен Зидан
+1
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0
Рабьо в атаке явно слабее Коло-Муани не понимаю зачем его выпустил Дешам
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Ответ Сергей Орлов
Я который год поражаюсь. Натуральное бревно, а в сборной играет, в клубе основной и все его купить хотят. Загадка)
Я смотрел пару игр Юве, и он там был на фоне остальных на уровень выше)
Если бы не знал кто с кем играет и кто есть кто... То вот этот волосатый кудрявый парень, если бы стояла цель купить игрока одного, однозначно этот парень! Я так же рамышлял когда он играл в псж... А после этих игр переобулся и теперь нет принебрезительных чувств к нему!
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Ответ Митя Шампанский
В матче с Австрией был лучшим
а Канте?
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Ответ Кулёс
рабьо это конеш загадка дыры Наверное за кадром какая-то история про угрозы от его мамы в адрес Дешама
Рабьо очень сильный футболист.
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Ответ Сергей Орлов
Я который год поражаюсь. Натуральное бревно, а в сборной играет, в клубе основной и все его купить хотят. Загадка)
Не соглашусь, в Юве одно время был одним из лучших, тут видимо важен подход, опять же фланг не его позиция
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