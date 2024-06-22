Ван Хойдонк о Франции в матче с Нидерландами: «Дерьмовый футбол при таком составе. У Дешама не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо вместо Коло-Муани, Барколя или Комана»
Пьер ван Хойдонк раскритиковал игру сборной Франции в матче с Нидерландами.
Матч второго тура группового этапа Евро-2024 завершился ничьей со счетом 0:0.
«Обе команды взяли желаемое очко. Так они настраивались на этот матч.
Дешам... У него не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо на левом фланге, вместо того чтобы выпустить Коло-Муани, Барколя, Комана... При наличии такого состава этот футбол – дерьмовый.
То же самое касается и сборной Нидерландов. Куман выпустил Вегорста, но он не является основным нападающим. Мален мог представлять угрозу благодаря своей скорости. При необходимости можно было выпустить Гакпо или Зиркзее.
Обе сборные играли слишком консервативно», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.
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Наверное за кадром какая-то история про угрозы от его мамы в адрес Дешама
Не увидел в матчах Франции какой-то поставленной игры, а только класс игроков.
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
А Рабьё играл и в первом матче с Мбаппе)
Если бы не знал кто с кем играет и кто есть кто... То вот этот волосатый кудрявый парень, если бы стояла цель купить игрока одного, однозначно этот парень! Я так же рамышлял когда он играл в псж... А после этих игр переобулся и теперь нет принебрезительных чувств к нему!