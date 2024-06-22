Ван Хойдонк о Франции в матче с Нидерландами: «Дерьмовый футбол при таком составе. У Дешама не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо вместо Коло-Муани, Барколя или Комана»

Пьер ван Хойдонк раскритиковал игру сборной Франции в матче с Нидерландами.

Матч второго тура группового этапа завершился ничьей со счетом 0:0.

«Обе команды взяли желаемое очко. Так они настраивались на этот матч.

... У него не было , и он выпустил на левом фланге, вместо того чтобы выпустить Коло-Муани, Барколя, ... При наличии такого состава этот футбол – дерьмовый.

То же самое касается и сборной Нидерландов. Куман выпустил Вегорста, но он не является основным нападающим. Мален мог представлять угрозу благодаря своей скорости. При необходимости можно было выпустить Гакпо или Зиркзее.

Обе сборные играли слишком консервативно», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.

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