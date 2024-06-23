Геннадий Орлов: «Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Не особо хотят по политическим соображениям»

Геннадий Орлов сомневается, что участники Евро поедут в Мир РПЛ.

– Ждать ли кого-то из пока еще не раскрученных участников Евро в ?

– Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию. По политическим соображениям, это очевидно.

Почему к нам приходят футболисты из Бразилии, Чили, Парагвая? Потому что южноамериканский рынок открытый и они могут не обращать внимания на ситуацию в мире.

А потом, если уж брать игрока, то хорошего. Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Исключения возможны, но вряд ли. Вы задали вопрос – я на него ответил, – сказал журналист и комментатор.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?