Геннадий Орлов: «Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Не особо хотят по политическим соображениям»

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Евро-2024 Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов сомневается, что участники Евро поедут в Мир РПЛ.

– Ждать ли кого-то из пока еще не раскрученных участников Евро в РПЛ?

– Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию. По политическим соображениям, это очевидно.

Почему к нам приходят футболисты из Бразилии, Чили, Парагвая? Потому что южноамериканский рынок открытый и они могут не обращать внимания на ситуацию в мире.

А потом, если уж брать игрока, то хорошего. Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Исключения возможны, но вряд ли. Вы задали вопрос – я на него ответил, – сказал журналист и комментатор.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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18 комментариев
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На политические вещи 99% игроков плевать. Отсутствие еврокубков и зарплата, вот между чем и чем выбирают.
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Ответ Magic13
А почему нет, если этот рынок доступен для России, тем более там действительно есть много талантливых игроков.
А я ничего и не написал против.
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Оно им надо? Даже не учитывая политические соображения... В лучшем случае под занавес карьеры бабла срубить, если арабы не позовут...
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Поэтому нужно покупать в Бразилии,добавил Орлов
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Ой ли, только ли по политическим соображениям?
А может им хочется прогрессировать, играть в евро кубках?
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А что случилось?
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Ответ xa-xa
Почему все зациклились на европейских игроках 🤔. Корея , Сирия , Иран , Индия, Вьетнам
ПСЖ подписал корейского игрока и не нарадуется.
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Ответ xa-xa
Почему все зациклились на европейских игроках 🤔. Корея , Сирия , Иран , Индия, Вьетнам
Нахрена сирия, корея, инлия?.. когда есть доху я дешевых в латинской америке. Колумбия, венесуэла, бразилия, эквадор и тд. и тп.
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Ответ Клирик
На политические вещи 99% игроков плевать. Отсутствие еврокубков и зарплата, вот между чем и чем выбирают.
Большинству и на отсутствие Еврокубков плевать, главный вопрос деньги.
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Ответ Spartakus1984
Поэтому нужно покупать в Бразилии,добавил Орлов
А почему нет, если этот рынок доступен для России, тем более там действительно есть много талантливых игроков.
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Ответ Spartakus1984
А я ничего и не написал против.
А я и не говорил, что ты что-то против говорил.)🙃
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Ответ Magic13
Сам себе противоречишь, не видишь?))) Отстранение от еврокубков,- не равно политическая ситуация?))) Если по твоему нет, то почему не отстранён Израиль и Украина?)))
Включи голову! Им это до лампочки! Главное, что отстранены! И от этого они пляшут!
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