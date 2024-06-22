Колыванов считает, что Россия боролась бы за выход из группы на Евро: «Многим бы создали проблемы. Без нашей сборной не так интересно смотреть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Колыванов Евро-2024 Советский спорт Футбол

Игорь Колыванов считает, что сборная России могла бы выйти в плей-офф Евро-2024.

– Следите за чемпионатом Европы?

– Большой форум. Но без нашей сборной не так интересно наблюдать за играми Евро. Хочется увидеть красивые эпизоды, моменты, голы. Но, повторюсь, без сборной России смотреть не то.

– На ваш взгляд, нынешний состав сборной России мог бы бороться за выход из группы на чемпионате Европы?

– Думаю, вполне. У нас подросла хорошая молодежь, есть опытные футболисты. Конечно, было бы интересно посмотреть нашу команду в отборочных матчах. Многое зависит от группы. Есть определенный костяк.

Карпин за прошедшее время просмотрел много футболистов и имеет представление о примерном составе. Сложно сказать, насколько конкурентоспособной оказалась бы наша команда на Евро. Но проблемы создала бы многим коллективам, – сказал экс-нападающий сборной России.

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19 комментариев
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Очень не хватает отечественных кудесников мяча: сейчас бы мы как раз прикидывали расклады выхода из группы после двух стартовых поражений
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
Чем мешало выйти из группы 3 года назад или 8 лет назад или 12 лет назад??? Не задумывался?
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Чушь.
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Ответ Блуждающий странник
Ты так говоришь будто Россия аутсайдером была и уезжала с нулём очков. Я не патриот, который в грудь себя бьёт и говорит, что мы выйдем на 100%, но на этом Евро возможностей выйти явно побольше чем было раньше. И нужно новость читать. Его цитата "Сложно сказать, насколько конкурентоспособной оказалась бы наша команда на Евро. Но проблемы создала бы многим коллективам". Он даже не говорит однозначно, а проблемы наши всегда доставляли. Так просто надоели эти двойные стандарты, если бы наши забили гол в стиле турков в свои ворота их бы обсирали несколько лет за этот эпизод
Вообще не боролась, по всем раскладам должна была выходить в каждый год, но сливали каждый раз с позором, потому что по другому слив Дании, бельгии, Уэльсу, словакии, Греции не назвать
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Без нашей сборной не так интересно смотреть... но я конечно же смотрю))
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Ответ Блуждающий странник
Ты так говоришь будто Россия аутсайдером была и уезжала с нулём очков. Я не патриот, который в грудь себя бьёт и говорит, что мы выйдем на 100%, но на этом Евро возможностей выйти явно побольше чем было раньше. И нужно новость читать. Его цитата "Сложно сказать, насколько конкурентоспособной оказалась бы наша команда на Евро. Но проблемы создала бы многим коллективам". Он даже не говорит однозначно, а проблемы наши всегда доставляли. Так просто надоели эти двойные стандарты, если бы наши забили гол в стиле турков в свои ворота их бы обсирали несколько лет за этот эпизод
3 очка в 2020, 1 очко в 2016. Да, была аутсайдером по факту уже. Абсолютно слабейшие.
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Этот несусветно глупый вопрос надо запретить или давать за него какие то санкции… я не знаю🤦‍♂️
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Он два раза это подчеркнул, будто боится схлопотать за какую-нибудь дискредитацию.
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Албанцы, Румыны, Австрийцы, вынесли бы вперед ногами, все эти сборные убиваются в каждом эпизоде.
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Было бы интересно глянуть, но увы. И без России тоже есть, на кого посмотреть. Будем реалистичны
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Смешно, эти инвалиды даже квалификацию не факт что прошли бы
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Ну, три матча поборолись бы, а потом на выход)
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Ага, вместо поляков в группу к Франции Голландии и Австрии))

0 очков, к гадалке не ходи
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Абсолютно слабейшая сборная. Предыдущие два Евро без бана заканчивались чем? Двумя 4 местами в не самых сильных группах. Сейчас бы после 2 туров в любой группе были бы с нулем очков. Украина с игроками из топ-чемпионатов не может пока обеспечить себе выход, что там говорить про сборную Рф. Дно дном.
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Чем мешало выйти из группы 3 года назад или 8 лет назад или 12 лет назад??? Не задумывался?
Да он пьяный уж)
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