Колыванов считает, что Россия боролась бы за выход из группы на Евро: «Многим бы создали проблемы. Без нашей сборной не так интересно смотреть»

Игорь Колыванов считает, что сборная России могла бы выйти в плей-офф Евро-2024.

– Следите за чемпионатом Европы?

– Большой форум. Но без нашей сборной не так интересно наблюдать за играми Евро. Хочется увидеть красивые эпизоды, моменты, голы. Но, повторюсь, без сборной России смотреть не то.

– На ваш взгляд, нынешний состав сборной России мог бы бороться за выход из группы на чемпионате Европы?

– Думаю, вполне. У нас подросла хорошая молодежь, есть опытные футболисты. Конечно, было бы интересно посмотреть нашу команду в отборочных матчах. Многое зависит от группы. Есть определенный костяк.

Карпин за прошедшее время просмотрел много футболистов и имеет представление о примерном составе. Сложно сказать, насколько конкурентоспособной оказалась бы наша команда на Евро. Но проблемы создала бы многим коллективам, – сказал экс-нападающий сборной России.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?