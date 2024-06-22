Личка о Евро: «Верю в победу Чехии над Турцией, как чех. Ничья не даст ничего, нужно только побеждать»

Теги премьер-лига Россия Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Динамо Москва Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Марцел Личка Футбол

Марцел Личка верит в победу Чехии в игре с Турцией на Евро-2024.

Сегодня чешская сборная сыграла вничью с командой Грузии (1:1) в матче 2-го тура Евро-2024. В 1-м туре чехи уступили сборной Португалии (2:1). 26 июня Чехия сыграет с командой Турции в заключительном матче групповой стадии. 

«Из-за тренировки я не видел матч сборной Чехии против Грузии, смотрел только предыдущий матч, против Португалии. У Португалии другой уровень: если бы сыграли вничью с ними, то был бы большой плюс для нас.

Сегодня сыграли 1:1, но надо было Грузию побеждать, чтобы в последнем матче можно было играть вничью. Сейчас ситуация иная, с Турцией нужно только побеждать, ничья ничего не дает уже. Я, как чех, верю в победу Чехии в матче с Турцией.

Я видел игру Турции с Грузией, это был один из лучших матчей на чемпионате Европы. Классная и открытая игра. Хорошие, индивидуально сильные игроки у турков, но чехам надо побеждать.

Турция подойдет к третьему матчу чуть в лучшем положении, потому что на чехов будет огромное давление. Плохая реализация? Не хочу оценивать игру, сегодня нанесли 26 ударов – это очень хороший показатель», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

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4 комментария
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Это им вполне по силам, надо сказать. Турция очень слабо выглядит. Да, у них залетело несколько дальних ударов с грузинами, но кроме этого не было ничего, чехи более крепкая команда.
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Ответ Don_Krebs
Это им вполне по силам, надо сказать. Турция очень слабо выглядит. Да, у них залетело несколько дальних ударов с грузинами, но кроме этого не было ничего, чехи более крепкая команда.
Бесспорно Чехи крепкая команда , но турки им могут позвонки покрутить впереди , атакующий потенциал сильнее у турков…
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Ответ Don_Krebs
Это им вполне по силам, надо сказать. Турция очень слабо выглядит. Да, у них залетело несколько дальних ударов с грузинами, но кроме этого не было ничего, чехи более крепкая команда.
Турки по классу выше, но тренер у них - неопытный пацан, играющий хрен знает во что)
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