«Месси – мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Пару раз я отобрал у него мяч – расскажу об этом своим детям». Хавбек «Нью-Инглэнд Революшн» Кэй о Лео

Теги МЛС Нью-Инглэнд Революшн Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Серджи Бускетс Интер Майами Марк-Энтони Кэй Футбол

Марк-Энтони Кэй высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Месси – мировая икона, к нему приковано много внимания, так что его приезд в МЛС определенно дал лиге большой толчок.

Сейчас люди говорят о МЛС больше, чем когда-либо, и дело не только в Месси. Он катализатор перемен в этой лиге. Эти перемены пойдут на пользу всем.

Мы должны быть благодарны за его присутствие и решение приехать сюда, а также отдать должное МЛС и владельцам за то, что они сделали предложение, которое он принял. Приятно осознавать, куда движется МЛС.

Что касается противостояния с ним, он очень тихий парень, ничего не говорит, но это был отличный вызов. У него невероятно налаженная связь с Бускетсом, но, послушайте, пару раз я отобрал у него мяч. Когда-нибудь расскажу об этом своим детям!» – сказал хавбек «Нью-Инглэнд Революшн».

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14 комментариев
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Большой толчок - это сам МЛС
+18
-5
+13
Как думаете,почему Рига всегда первый в темах про Месси?два варианта - он или робот,запрограммированный на обожание Месси или работающий здесь админ,как думаете,что правда?
+6
-3
+3
Ответ Пацанчик реальный
Как думаете,почему Рига всегда первый в темах про Месси?два варианта - он или робот,запрограммированный на обожание Месси или работающий здесь админ,как думаете,что правда?
Админ на конверсии. Тут даже думать тупо не надо.
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
Большой толчок - это сам МЛС
Неплохо)))
+3
-1
+2
Ответ Пацанчик реальный
Как думаете,почему Рига всегда первый в темах про Месси?два варианта - он или робот,запрограммированный на обожание Месси или работающий здесь админ,как думаете,что правда?
Учитывая, как удаляются комменты о нем-100% второе
+2
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И какой же толчок он дал? Лига такое же дно, как и была, из топ лиг Европы туда все равно не едут играть или оканчивать карьеру
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дал толчок и в нем иногда появляется
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Как по мне, после прихода Суареза Интер Майами заиграл прям в хороший футбол, до ,того момента Интер еле играл, а после прихода уругвайского гения занял 1 место в МЛС и стал стабильно играть против сильных команд(по меркам МЛС).
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Ответ rigobersong
Месси с другой планеты, пока всем Евро рекордсмен кое-как 7 ассистов наковырял, у ГОАТа на Копе 18, при трм что играет с Бразилией, Уругваем и Колумбией, а не рофляными Исландиями, Грузиями и прочим сбродом:))
А почему про уровень турнира? Уровень копы заметно ниже, чем на евро. Там и матчей меньше, и топ-сборных намного меньше. Единственный плюс, что легче попасть в сетке на топа( Бразилию, Уругвай). Кстати, насчёт голов и ассистов - у Роналду 14 + 7 голов в 25 матчах, у Месси - 13 + 18 в 34 матчах на копе. Если посчитать, то получается, что у Лео результивность выше на 7%( 91% против 84% у Роналду), но достаточно незначительно. К тому же, как я и говорил, на евро куча крепких команд( Чехия, Турция, Австрия, Польша), которые способны дать бой. На Копе такие тоже есть, но их заметно меньше.
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