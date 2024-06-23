«Месси – мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Пару раз я отобрал у него мяч – расскажу об этом своим детям». Хавбек «Нью-Инглэнд Революшн» Кэй о Лео

Марк-Энтони Кэй высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Месси – мировая икона, к нему приковано много внимания, так что его приезд в МЛС определенно дал лиге большой толчок.

Сейчас люди говорят о МЛС больше, чем когда-либо, и дело не только в Месси. Он катализатор перемен в этой лиге. Эти перемены пойдут на пользу всем.

Мы должны быть благодарны за его присутствие и решение приехать сюда, а также отдать должное МЛС и владельцам за то, что они сделали предложение, которое он принял. Приятно осознавать, куда движется МЛС.

Что касается противостояния с ним, он очень тихий парень, ничего не говорит, но это был отличный вызов. У него невероятно налаженная связь с Бускетсом, но, послушайте, пару раз я отобрал у него мяч. Когда-нибудь расскажу об этом своим детям!» – сказал хавбек «Нью-Инглэнд Революшн».

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