Александр Мостовой: «Лукаку – сильный нападающий, хотел бы иметь такого в команде. Кто-то умудряется его критиковать, а он тащил Бельгию против Румынии»

Александр Мостовой высоко оценил игру Ромелу Лукаку.

На турнире форвард сборной Бельгии забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

«Кто-то умудряется критиковать Лукаку, а он в матче с Румынией на себе тащил эту сборную. Вчера в моменте с незасчитанным голом он исполнил так, как другие не смогли бы. Просто есть ВАР, который зафиксировал офсайд из-за волоска.

Лукаку – сильный нападающий. Он на протяжении 15 лет играет и столько голов забил, что многим и не снилось. Вы посмотрите, как он прикрывает мяч, как сохраняет его.

Я смотрю на других нападающих, от них мячи отлетают, они падают, спотыкаются. Я бы с удовольствием имел бы такого нападающего, как Лукаку, в своей команде», – сказал экс-хавбек сборной России.

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