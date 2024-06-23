Александр Мостовой: «Лукаку – сильный нападающий, хотел бы иметь такого в команде. Кто-то умудряется его критиковать, а он тащил Бельгию против Румынии»

Теги Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Ромелу Лукаку Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высоко оценил игру Ромелу Лукаку.

На турнире форвард сборной Бельгии забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

«Кто-то умудряется критиковать Лукаку, а он в матче с Румынией на себе тащил эту сборную. Вчера в моменте с незасчитанным голом он исполнил так, как другие не смогли бы. Просто есть ВАР, который зафиксировал офсайд из-за волоска.

Лукаку – сильный нападающий. Он на протяжении 15 лет играет и столько голов забил, что многим и не снилось. Вы посмотрите, как он прикрывает мяч, как сохраняет его.

Я смотрю на других нападающих, от них мячи отлетают, они падают, спотыкаются. Я бы с удовольствием имел бы такого нападающего, как Лукаку, в своей команде», – сказал экс-хавбек сборной России.

У Лукаку отняли уже третий гол на Евро. Залез в офсайд... коленной чашечкой

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10 комментариев
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В какой такой своей команде?
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мало кто знает, но Ромелу может чеканить тремя ногами, наверное, этим и глянется царю
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Ответ Riverun
В какой такой своей команде?
В царской
+8
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+8
Ответ Riverun
В какой такой своей команде?
Ну как в какой в Царской команде
+2
0
+2
Лукаку-монстр, конечно! В хорошем футбольном смысле слова!
+1
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+1
Ответ Glukinho
мало кто знает, но Ромелу может чеканить тремя ногами, наверное, этим и глянется царю
"Просто есть ВАР, который зафиксировал офсайд из-за волоска".
Волоски тоже с третьей ноги в офсайд попали)
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Ответ Riverun
В какой такой своей команде?
Ансамбль межнациональной чеканки имени А. Мостового.
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Что Бельгия так слаба без него 🤔🤔🤔
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Пора разводить мосты
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Спортс сдаёт. Новость должна была называться: "Мостовой хочет возглавить Рому (или Интер)"
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