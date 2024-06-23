Директор «Алавеса» о Баринове: «Не приоритет для усиления команды»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига Алавес Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Футбол

В «Алавесе» прокомментировали новости об интересе к Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги сделает новое предложение по опорнику «Локомотива», когда продаст легионера.

«За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды», – заявил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Статистику полузащитника можно увидеть здесь

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5 комментариев
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зато честно
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Так можно и остаться у разбитого корыта Баринову...
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Карпов выдумал Алавес,а те в свою очередь оскорбили Баринова неприоритетом.
А Карп непричем получается в сторонке.
Раз фейки Карпа пишут спортиздания,значит им за фейки платят зарплату и они теряют читателей
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Такое стойкое ощущение, что Локо устроил какую-то распродажу, предлагая и так и сяк своих игроков всем желающим!
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