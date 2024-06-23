Директор «Алавеса» о Баринове: «Не приоритет для усиления команды»
В «Алавесе» прокомментировали новости об интересе к Дмитрию Баринову.
Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги сделает новое предложение по опорнику «Локомотива», когда продаст легионера.
«За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды», – заявил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Статистику полузащитника можно увидеть здесь.
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А Карп непричем получается в сторонке.
Раз фейки Карпа пишут спортиздания,значит им за фейки платят зарплату и они теряют читателей