Директор «Алавеса» о Баринове: «Не приоритет для усиления команды»

В «Алавесе» прокомментировали новости об интересе к Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось, что клуб сделает новое предложение по опорнику « », когда продаст легионера.

«За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды», – заявил спортивный директор « » Серхио Фернандес.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Статистику полузащитника можно увидеть здесь.

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