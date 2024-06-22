«Алавес» сделает новое предложение по Баринову после того, как продаст легионера. В случае ухода Дмитрия «Локомотив» подпишет Тимофеева

«Локомотив» определился с заменой на случай ухода Дмитрия Баринова.

Ранее стало известно, что московский клуб может подписать 30-летнего экс-хавбека «Ахмата» Артема Тимофеева.

Как стало известно « », железнодорожники бесплатно подпишут в случае ухода Баринова в «Алавес».

« » настроен подписать 27-летнего Баринова и сделает новое предложение о трансфере после того, как продаст легионера из своего состава.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Дмитрий провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Статистику Баринова можно увидеть здесь.

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

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