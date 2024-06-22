«Алавес» сделает новое предложение по Баринову после того, как продаст легионера. В случае ухода Дмитрия «Локомотив» подпишет Тимофеева

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Ахмат Алавес Артем Тимофеев Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» определился с заменой на случай ухода Дмитрия Баринова.

Ранее стало известно, что московский клуб может подписать 30-летнего экс-хавбека «Ахмата» Артема Тимофеева.

Как стало известно «Чемпионату», железнодорожники бесплатно подпишут Тимофеева в случае ухода Баринова в «Алавес».

«Алавес» настроен подписать 27-летнего Баринова и сделает новое предложение о трансфере после того, как продаст легионера из своего состава.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Дмитрий провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Статистику Баринова можно увидеть здесь

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

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19 комментариев
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Ещё надо продать Пиняева и Лантратова и с чистой совестью вылетать в пердив
+38
-3
+35
Учитывая менеджмент Локо то за хороший хамон могут отдать
+20
-2
+18
Кстати, а где Маминов сейчас? Думаю, получше Тимофеева будет.
+7
-3
+4
Ответ Фут.Боль
Кстати, а где Маминов сейчас? Думаю, получше Тимофеева будет.
Насчёт маминова не знаю, но Смертин точно поможет . Бегает как угорелыый
+6
-2
+4
Ответ Фут.Боль
Кстати, а где Маминов сейчас? Думаю, получше Тимофеева будет.
Маминов потерялся, но в свое время изроедка Пашинин играл опорника. А он в штабе и в хорошей форме. Думаю в сравнении с современным уровнем РФПЛ не подведет в составе)
+3
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+2
Ответ tony
Как же лимит в топ-5 душит наших футболистов. Уверен, что если бы россияне не считались легами, то наших было бы полно в в лучших лигах мира и сборная была бы соответствующего уровня. А так, клубы из этих лиг если и берут россиян, то редко и избирательно.
Были бы игроки хорошие - брали бы не задумываясь про лимиты, как с южноамериканцами в Ла Лиге это происходит (в Ла лиге лимит на игроков без гражданства ЕС - 5 в заявке и 3 на поле). У россиян уровень очень средний, такие везде есть, проще взять человека с паспортом и зачастую даже владеющего языком.
+2
-1
+1
Как же лимит в топ-5 душит наших футболистов. Уверен, что если бы россияне не считались легами, то наших было бы полно в в лучших лигах мира и сборная была бы соответствующего уровня. А так, клубы из этих лиг если и берут россиян, то редко и избирательно.
+1
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Чем дальше, тем страшнее, уже до Тимофеева докатились. (((
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Ответ Roman
Ещё надо продать Пиняева и Лантратова и с чистой совестью вылетать в пердив
Ну Пиняев очень мало дал Локо в последнем сезоне. Вот если к Лантратову прибавить Карпукаса, то в полузащите останется 2 игрока: Пиняев и Батраков (сыгравший 3 игры). Будет весело.
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Ответ Дядя ТУРА
Насчёт маминова не знаю, но Смертин точно поможет . Бегает как угорелыый
Лучше Игнашевича подписать, он как раз освободился, старый проверенный конь борозды не испортит, все кто рядом играют с ним становятся сильнее ....
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