«Локомотив» может подписать 30-летнего экс-хавбека «Ахмата» Тимофеева свободным агентом

Экс-хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев может стать игроком «Локомотива».

Контракт 30-летнего полузащитника с грозненским клубом истек, стороны не стали продлевать соглашение.

Как передает инсайдер Иван Карпов, « » готов подписать в качестве свободного агента.

В сезоне-2023/24 игрок провел 26 матчей в Мир , забил 2 гола и сделал результативную передачу. Подробная статистика Тимофеева – здесь.

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