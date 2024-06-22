«Локомотив» может подписать 30-летнего экс-хавбека «Ахмата» Тимофеева свободным агентом

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Артем Тимофеев Футбол

Экс-хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев может стать игроком «Локомотива».

Контракт 30-летнего полузащитника с грозненским клубом истек, стороны не стали продлевать соглашение. 

Как передает инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» готов подписать Артема Тимофеева в качестве свободного агента. 

В сезоне-2023/24 игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Подробная статистика Тимофеева – здесь

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16 комментариев
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Норм трансфер для борьбы за выживание
а этим Локо и займётся, если судить по трансферному окну
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Надо ещё в ФНЛ покопаться, наверняка там полно бриллиантов с истекшими контрактами. От трансферов Локо уже глаз дёргается
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Ответ Roman
Норм трансфер для борьбы за выживание а этим Локо и займётся, если судить по трансферному окну
Я наш менеджемент не пойму,ваш тоже не могу)
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Баринов - в Алавес
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Решили пройти очищение Пердивом и начать сначала?
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Ахахахаха😂
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Сливают Локомотив под откос . Бурнаши мост подожгли!
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Ещё один топчик вслед за Воробьёвым)
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Менеджмент Локо все больше похож на одинокого старика - тащит в дом всякий хлам с помоек ... Авось, пригодится
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Я так понимаю, у нас трансферное окно будет проходить под лозунгом « кто проживает на дне океана??»
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Ответ Roman
Норм трансфер для борьбы за выживание а этим Локо и займётся, если судить по трансферному окну
По-моему, и окно тоже продали.
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Псж и Латышонок устроили суету в мире отечественных вратарей
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Логично было бы купить Глебова, а возьмут Тимофеева.
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Есть Баринов и Карпукас, зачем Локо этот опорник если беда с креативом и атакой? Или экономят деньги чтоб купить у агента Шпинёва своего же Миранчука?
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Теперь точно заживем ! А то я уже начал волноваться !!! ))
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Ответ Максим Прокофьев
Есть Баринов и Карпукас, зачем Локо этот опорник если беда с креативом и атакой? Или экономят деньги чтоб купить у агента Шпинёва своего же Миранчука?
Если Баринов уходит, Магкеев ушёл, то как раз нужен молодой перспективный игрок на эту позицию.
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