«Локомотив» может подписать 30-летнего экс-хавбека «Ахмата» Тимофеева свободным агентом
Экс-хавбек «Ахмата» Артем Тимофеев может стать игроком «Локомотива».
Контракт 30-летнего полузащитника с грозненским клубом истек, стороны не стали продлевать соглашение.
Как передает инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» готов подписать Артема Тимофеева в качестве свободного агента.
В сезоне-2023/24 игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Подробная статистика Тимофеева – здесь.
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а этим Локо и займётся, если судить по трансферному окну