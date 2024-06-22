Эмерик Лапорт: «Канте – лучший игрок в двух матчах на Евро. Это говорит о силе саудовской лиги»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу рейтинги Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Эмерик Лапорт Нголо Канте Футбол

Эмерик Лапорт ответил критикам саудовской лиги.

«Канте сыграл два матча на Евро-2024 и был признан лучшим игроком в обоих. Это говорит о силе лиги», – сказал защитник сборной Испании.

Француз, представляющий «Аль-Иттихад Джидда», становился лучшим игроком матча против Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0).

Напомним, Лапорт выступает за «Аль-Наср».

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19 комментариев
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Это говорит о том, что человек не снизил требования к себе лично в провинциальной лиге.
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В первую очередь это о том, что Канте мог ещё долго играть в "большой" футбол
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Ахахххахх, вот это Лапорт лапшу вешает...

Вроде как Канте похвалил, но на самом деле себя выгораживает, что снизил к себе требования и в 29 лет решил уже на пенсию уйти. Смотрите, я не за деньгами поехал в чемпионат песков, нет, а в крутую конкурентную лигу! К тому же, Лапорт, видимо, в курсе того, что далеко не все болельщики понимают, почему его всё ещё вызывают в сборную, хотя играет он пока что не плохо.
+11
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+9
А Сергей Милинкович-Савич из команды-чемпиона этой лиги пока что проваливает Евро.
И о чём же это говорит?
+8
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+7
Ответ Murcielago
Это говорит о том, что человек не снизил требования к себе лично в провинциальной лиге.
Этого мало. Нужен командный тренировочный процесс и соревновательная практика, чтобы оставаться конкурентоспособным на высшем уровне.
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так проблема Канте была не в том что он перестал быть топом, а в травматичности. Организм не выдерживал интенсивности Апл. В саудовской лиге он играет на полуспущенных и не травмируется.
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Это говорит о профессионализме Канте.
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Ответ obidnyi
В первую очередь это о том, что Канте мог ещё долго играть в "большой" футбол
Да не мог он. Организм уже не тащил интенсивность апл. А в саудовской лиге нагрузки явно ниже
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Это говорит о силе Канте.
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А Мбаппе класный нап - Лига1 топ🤦🤦🤦
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Саудовская лига здесь вообще не причем! Канте задолго до перехода к саудитам являлся и является по сей день одним из лучших опорников мира! Держит свой уровень просто.
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база
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Не лига в игроке а игрок в лиге , так что это говорит о силе игрока
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Если сильный игрок, а Канте таков, в лиге, значит сильна и лига) О чем спор?
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Это говорит лишь о качествах Канте.
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Лапорт 🍓 переел по видимому
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Мессибои никогда не примут этот факт. Было время они ставили Ла Лагу выше ЛЧ, так как их кумир мог выигрывать только Ла Лигу.
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Это говорит о силе саудовской лиги... Соглашусь. Воспитанник "Аль-Иттихад", молодой начинающий саудовский талант.
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Ответ Loegaire Bell
Ахахххахх, вот это Лапорт лапшу вешает... Вроде как Канте похвалил, но на самом деле себя выгораживает, что снизил к себе требования и в 29 лет решил уже на пенсию уйти. Смотрите, я не за деньгами поехал в чемпионат песков, нет, а в крутую конкурентную лигу! К тому же, Лапорт, видимо, в курсе того, что далеко не все болельщики понимают, почему его всё ещё вызывают в сборную, хотя играет он пока что не плохо.
И почему его вызывают ?
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