Эмерик Лапорт: «Канте – лучший игрок в двух матчах на Евро. Это говорит о силе саудовской лиги»
Эмерик Лапорт ответил критикам саудовской лиги.
«Канте сыграл два матча на Евро-2024 и был признан лучшим игроком в обоих. Это говорит о силе лиги», – сказал защитник сборной Испании.
Француз, представляющий «Аль-Иттихад Джидда», становился лучшим игроком матча против Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0).
Напомним, Лапорт выступает за «Аль-Наср».
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Вроде как Канте похвалил, но на самом деле себя выгораживает, что снизил к себе требования и в 29 лет решил уже на пенсию уйти. Смотрите, я не за деньгами поехал в чемпионат песков, нет, а в крутую конкурентную лигу! К тому же, Лапорт, видимо, в курсе того, что далеко не все болельщики понимают, почему его всё ещё вызывают в сборную, хотя играет он пока что не плохо.
И о чём же это говорит?