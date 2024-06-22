Мбаппе сыграл в маске в тренировочном матче Франции с «Падерборном» и забил два гола

Килиан Мбаппе сыграл в маске в тренировочном матче сборной Франции.

В субботу нападающий, получивший перелом носа во встрече с Австрией (1:0) на Евро-2024, вышел в маске на игру против резервной команды « ».

оформил дубль в тренировочном матче из двух 30-минутных таймов (счет не сообщается), в котором команды играли в смешанных составах.

Француз продолжает поддерживать форму и может вернуться к игре против Польши во вторник.

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