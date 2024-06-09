Шоу рассказал, что усугубил повреждение бедра из-за просьбы тен Хага сыграть после травмы: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Евро-2024 Люк Шоу Эрик тен Хаг Футбол

Люк Шоу сожалеет, что согласился на просьбу «МЮ» сыграть с недолеченной травмой.

Перед началом Евро-2024 защитник долечивает травму задней поверхности бедра. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признает, что игрок может не успеть восстановиться к первому групповому матчу против Сербии. Учитывая проблемы Англии в обороне, сборная всерьез рассчитывает на Шоу, не игравшего почти четыре месяца.

Защитник выбыл после усугубившейся травмы в ходе матча с «Лутоном» (2:1) 18 февраля. За неделю до этого он был вынужден покинуть поле из-за проблемы с задней поверхностью бедра в матче против «Астон Виллы» (2:1), но главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и медицинский персонал клуба попросили его сыграть против «Лутона».

«Я почувствовал что-то неладное в игре против «Астон Виллы» и ушел с поля в перерыве на «Вилла Парк».

Кажется, в произошедшем виноваты все. Частично я, частично медицинский персонал, думаю, с этим все согласятся. Я не тренировался всю неделю. Результаты рентгена не показали чего-то серьезного, но я не тренировался всю неделю, а затем провел тренировку накануне игры. Если тренер просит меня сыграть, я никогда не откажусь. Мне не следовало играть», – заявил защитник защитник «МЮ» и сборной Англии.

Шоу также сказал, что хотел прояснить путаницу по поводу своих проблем с физической подготовкой после того, как 21 мая его включили в предварительный состав сборной Англии на Евро, а через четыре дня он пропустил финал Кубка Англии из-за травмы.

«Никто не знает ситуации, не понимает, что происходило. Думаю, люди видели, что произошел рецидив, но на самом деле я был очень близок к тому, чтобы вернуться к командным тренировкам. Конечно, я старался вернуться к играм и финалу, но думаю, что перестарался. Я вернулся слишком быстро и фактически получил еще одну травму задней поверхности бедра, которая произошла за три недели до финала. Восстановление предполагало шестинедельный срок, дело в этом.

Я думаю, люди запутались, что на самом деле произошло, потому что ничего не было сказано. Ко мне подходили несколько человек и спрашивали: «Как можно быть травмированным для «Юнайтед», но пригодным для сборной Англии?» Но обстоятельства сложились так, что я старался сделать все, что мог, чтобы быть готовым сыграть за «Юнайтед», и это действительно продолжалось весь мой сезон.

Меня это разочаровало, но я хочу сделать все, что могу, прежде всего, для «Юнайтед». Я решил, что лучше рассказать, что произошло, потому что, думаю, было много вопросов. Это все немного крутилось у меня в голове, потому что я не хочу, чтобы люди думали, что я предпочитать играть за сборную, а не за клуб», – рассказал англичанин.

Говоря о перспективах выступления за национальную команду, он прояснил текущую ситуацию.

«Сейчас мы просто тренируемся изо дня в день, смотрим, как я чувствую себя на тренировках.

Мне бы хотелось быть готовым к первому матчу, но я не хочу слишком торопиться, потому что на самом деле у меня есть только один шанс. Если я что-то почувствую, все будет конечно. Я не хочу, чтобы это произошло», – добавил Шоу.

Англия начнет чемпионат Европы в группе С, где также представлены Сербии, Дания и Словения.

Саутгейт о составе Англии на Евро-2024: «С Шоу риск может быть оправдан. Другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон»

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24 комментария
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Тен Хаг: "Виноваты все, Шоу, медперсонал, селекционный отдел, а я красавчик!"
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Вот вам одно из объяснений, тем кто говорит тут что Хаг не виноват что пол команды в лазарете, да и вообще как такое может быть, что пол команды весь сезон в лазарете, а главный тренер к этому не имеет отношения, вы себя слышите? Или на той неделе только футболом начали интересоваться
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Мало того, что Хаг бездарный тренер, самовлюбленный, с длинным языком, так еще и настоящий вредитель. Но надо дать время мужику, Юнайтед во второй десятке АПЛ никогда не заканчивал
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Тен Хаг настоящий вредитель
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Сейчас как и Санчо с Роналду и Де Хеа, станет врагом в глазах лысого недотренера.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Это будет выглядеть как защита Тен Хага, но пофиг - для таких умников как ты надо написать: конечное решение о выходе игрока после травмы принимает мед.персонал и игрок. Если игрок говорит что не готов или мед персонал говорит что игрок не готов, то ни один тренер не способен заставить футболиста играть. Еще раз крупными буквами - ЗАСТАВИТЬ игрока выходить недолеченным. И так было всегда и у всех тренеров - и у Анчелотти, и у Моуриньо, и у Клоппа, и у Гвардиолы. Каждый из них хотя бы раз просил игрока выйти сразу после травмы или с недолеченной травмой, но решение все равно принимал игрок Сам походу как недели 2 интересуешься футболом, а строишь из себя искперта
сам шоу даже говорит, что виноваты и он сам, и медперсонал, но хейтерня опять во всех бедах обвиняет хага.
+6
-3
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хаг: "Виноваты все, Шоу, медперсонал, селекционный отдел, а я красавчик!"
Так в целом в своих интервью он так все и преподносит.
+6
-3
+3
Вау! И Тен Хааг рассказывает о травмах. Это просто ппц.
+6
-4
+2
Не понимаю такие жертвы от игроков. Нужно думать в первую очередь о себе. Одно дело, если речь про полуфинал или финал крупного турнира, но ради игры с Лутоном рисковать здоровьем
+3
-1
+2
Интересная отсебятина в заголовке, на потребу публике.
Тен Хаг врач что ли, сам их снимки смотрит? Естественно он слушает медперсонал клуба, когда принимает решение. Поэтому Шоу его как раз не обвиняет ни в чем. Он мог поговорить о своем состоянии с тренером, но не сделал этого. То же самое, когда выпустили недолеченного Лисандро в начале сезона, тот хотел играть и смолчал, хотя не было проблем поговорить с тренером, с которым давно и хорошо знаком. В итоге вылетел на 3 месяца.
Так что виноваты отчасти сами игроки, а медперсонал вообще вредительством каким-то занимался.
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Ответ Caterina
Интересная отсебятина в заголовке, на потребу публике. Тен Хаг врач что ли, сам их снимки смотрит? Естественно он слушает медперсонал клуба, когда принимает решение. Поэтому Шоу его как раз не обвиняет ни в чем. Он мог поговорить о своем состоянии с тренером, но не сделал этого. То же самое, когда выпустили недолеченного Лисандро в начале сезона, тот хотел играть и смолчал, хотя не было проблем поговорить с тренером, с которым давно и хорошо знаком. В итоге вылетел на 3 месяца. Так что виноваты отчасти сами игроки, а медперсонал вообще вредительством каким-то занимался.
а ведь местные 🤡 судя по комментам, дальше заголовка и не читают🤣
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Ответ therealgreenman
Да? И перед тем как написать «умник», ты правильно прочёл мысль? Тут разве про пол команды я имел в виду, что все прошли по примеру Шоу? Тут вроде в целом был ориентир, что многие тут защищали Хага, говоря, что главный тренер не ответственен в целом за травмы игроков, а я утверждаю обратное, что за тренировочный процесс, нагрузки, отдых, восстановление да и вообще всё-всё, ответственность несёт главный тренер, на то он главный, извини что так нелепо пришлось разжёвываться такому эксперту как ты, который интересуется явно больше двух недель Изменено: вон даже тебе ответил пользователь «Шухрат», который тоже видимо считает, что Хаг за это не отвечает, а я его на пустом месте «ругаю»
Так может ты научишься мысль свою выражать нормально, тогда тебя и умником никто не будет называть?
Или такая мысль не приходила тебе куда-либо?
Еще не много полезного для тебя, потому что видимо ты все-таки больше недели интересуешься, но меньше двух недель. После тренировок игроки занимаются восстановительными процедурами, массажи и прочие вещи. Есть целый штаб людей, которые отвечают за их физ состояние и они взаимодействует напрямую с главным тренером, чтобы корректировать количество физ.нагрузок. Тен Хан безусловно причастен с травмам, но не настолько насколько ты тут расписываешь
А если ты еще посмотришь какие травмы получали игроки, если конечно твоего ума будет достаточно для этого, то можешь увидеть что в большинстве своем это были рецедивы, потому что мед штаб плохо сработал и либо недолечил о разрешил играть, либо неправильно лечил
А уж если совсем ума хватает, то еще сможешь посмотреть на травмы в других командах, например в Челси (а там их было больше, чем в МЮ), Ньюкасле, Ливерпуле и Арсенале, но комментаторы вроде тебя не любят почему-то писать что Почеттино, Хау и Клопп физруки загонявшие свои команды до смерти - наверно скромничают и предпочитают не озвучивать свои мудрые мысли
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Ответ therealgreenman
Вот вам одно из объяснений, тем кто говорит тут что Хаг не виноват что пол команды в лазарете, да и вообще как такое может быть, что пол команды весь сезон в лазарете, а главный тренер к этому не имеет отношения, вы себя слышите? Или на той неделе только футболом начали интересоваться
Лично мне помниться как все ждали/требовали Шоу, Тен Хаг осаживал что еще рано. Возможно имеется ввиду что Тен Хаг спросил: Шоу ты готов выйти? А он такой: ну как я могу отказать?
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Ответ The Evil Within
И его секта ведь действительно травмы преподносит как основной аргумент, почему эта бездарность провалилась и почему нужно дать ещё поработать. Да, тренер по их логике не имеет отношения к подготовке команды, чисто рядом на тренировках покурить приходит, пока ребята занимаются.
Для меня главная проблема в том, что даже в первый сезон с 3 местом, за весь сезон МЮ показал 2-3 игры с хорошим футболом.
Во втором сезоне игру делали только Гарначо и Фернандеш.
Терпеть третий сезон я не вижу смысла.
Поэтому я не хочу Саутгейта, Тухеля и прочих приспособленцев. Хочется увидеть агрессивный, активный футбол.
Но почему-то мне кажется, что Де Дзерби ждать не стоит.
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Ответ Armbull
Вау! И Тен Хааг рассказывает о травмах. Это просто ппц.
И его секта ведь действительно травмы преподносит как основной аргумент, почему эта бездарность провалилась и почему нужно дать ещё поработать.
Да, тренер по их логике не имеет отношения к подготовке команды, чисто рядом на тренировках покурить приходит, пока ребята занимаются.
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И тут Тен Хаг виноват у местных диванных .
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Шоу к сожалению для болельщиков МЮ никогда не был профессионалом и всегда играл с лишним весом, поэтому он так часто травмируется, но игрок он с очень хорошим видением поля и отлично играет в пас.
Из за решения Саутгейта брать неготового игрока в Евро сборная Англии очень рискует остаться без левого защитника.
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У Шоу вся карьера такая. В этом сезоне пропустил 200 дней, раньше всю карьеру стабильно пропускал по половине сезона. Прошлый сезон был спокойный, но травмы вернулись. С таким игроком тяжело любому тренеру, и новый, скорее всего, от него откажется.
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