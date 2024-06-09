Шоу рассказал, что усугубил повреждение бедра из-за просьбы тен Хага сыграть после травмы: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»
Люк Шоу сожалеет, что согласился на просьбу «МЮ» сыграть с недолеченной травмой.
Перед началом Евро-2024 защитник долечивает травму задней поверхности бедра. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признает, что игрок может не успеть восстановиться к первому групповому матчу против Сербии. Учитывая проблемы Англии в обороне, сборная всерьез рассчитывает на Шоу, не игравшего почти четыре месяца.
Защитник выбыл после усугубившейся травмы в ходе матча с «Лутоном» (2:1) 18 февраля. За неделю до этого он был вынужден покинуть поле из-за проблемы с задней поверхностью бедра в матче против «Астон Виллы» (2:1), но главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и медицинский персонал клуба попросили его сыграть против «Лутона».
«Я почувствовал что-то неладное в игре против «Астон Виллы» и ушел с поля в перерыве на «Вилла Парк».
Кажется, в произошедшем виноваты все. Частично я, частично медицинский персонал, думаю, с этим все согласятся. Я не тренировался всю неделю. Результаты рентгена не показали чего-то серьезного, но я не тренировался всю неделю, а затем провел тренировку накануне игры. Если тренер просит меня сыграть, я никогда не откажусь. Мне не следовало играть», – заявил защитник защитник «МЮ» и сборной Англии.
Шоу также сказал, что хотел прояснить путаницу по поводу своих проблем с физической подготовкой после того, как 21 мая его включили в предварительный состав сборной Англии на Евро, а через четыре дня он пропустил финал Кубка Англии из-за травмы.
«Никто не знает ситуации, не понимает, что происходило. Думаю, люди видели, что произошел рецидив, но на самом деле я был очень близок к тому, чтобы вернуться к командным тренировкам. Конечно, я старался вернуться к играм и финалу, но думаю, что перестарался. Я вернулся слишком быстро и фактически получил еще одну травму задней поверхности бедра, которая произошла за три недели до финала. Восстановление предполагало шестинедельный срок, дело в этом.
Я думаю, люди запутались, что на самом деле произошло, потому что ничего не было сказано. Ко мне подходили несколько человек и спрашивали: «Как можно быть травмированным для «Юнайтед», но пригодным для сборной Англии?» Но обстоятельства сложились так, что я старался сделать все, что мог, чтобы быть готовым сыграть за «Юнайтед», и это действительно продолжалось весь мой сезон.
Меня это разочаровало, но я хочу сделать все, что могу, прежде всего, для «Юнайтед». Я решил, что лучше рассказать, что произошло, потому что, думаю, было много вопросов. Это все немного крутилось у меня в голове, потому что я не хочу, чтобы люди думали, что я предпочитать играть за сборную, а не за клуб», – рассказал англичанин.
Говоря о перспективах выступления за национальную команду, он прояснил текущую ситуацию.
«Сейчас мы просто тренируемся изо дня в день, смотрим, как я чувствую себя на тренировках.
Мне бы хотелось быть готовым к первому матчу, но я не хочу слишком торопиться, потому что на самом деле у меня есть только один шанс. Если я что-то почувствую, все будет конечно. Я не хочу, чтобы это произошло», – добавил Шоу.
Англия начнет чемпионат Европы в группе С, где также представлены Сербии, Дания и Словения.
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Тен Хаг врач что ли, сам их снимки смотрит? Естественно он слушает медперсонал клуба, когда принимает решение. Поэтому Шоу его как раз не обвиняет ни в чем. Он мог поговорить о своем состоянии с тренером, но не сделал этого. То же самое, когда выпустили недолеченного Лисандро в начале сезона, тот хотел играть и смолчал, хотя не было проблем поговорить с тренером, с которым давно и хорошо знаком. В итоге вылетел на 3 месяца.
Так что виноваты отчасти сами игроки, а медперсонал вообще вредительством каким-то занимался.
Или такая мысль не приходила тебе куда-либо?
Еще не много полезного для тебя, потому что видимо ты все-таки больше недели интересуешься, но меньше двух недель. После тренировок игроки занимаются восстановительными процедурами, массажи и прочие вещи. Есть целый штаб людей, которые отвечают за их физ состояние и они взаимодействует напрямую с главным тренером, чтобы корректировать количество физ.нагрузок. Тен Хан безусловно причастен с травмам, но не настолько насколько ты тут расписываешь
А если ты еще посмотришь какие травмы получали игроки, если конечно твоего ума будет достаточно для этого, то можешь увидеть что в большинстве своем это были рецедивы, потому что мед штаб плохо сработал и либо недолечил о разрешил играть, либо неправильно лечил
А уж если совсем ума хватает, то еще сможешь посмотреть на травмы в других командах, например в Челси (а там их было больше, чем в МЮ), Ньюкасле, Ливерпуле и Арсенале, но комментаторы вроде тебя не любят почему-то писать что Почеттино, Хау и Клопп физруки загонявшие свои команды до смерти - наверно скромничают и предпочитают не озвучивать свои мудрые мысли
Во втором сезоне игру делали только Гарначо и Фернандеш.
Терпеть третий сезон я не вижу смысла.
Поэтому я не хочу Саутгейта, Тухеля и прочих приспособленцев. Хочется увидеть агрессивный, активный футбол.
Но почему-то мне кажется, что Де Дзерби ждать не стоит.
Да, тренер по их логике не имеет отношения к подготовке команды, чисто рядом на тренировках покурить приходит, пока ребята занимаются.
Из за решения Саутгейта брать неготового игрока в Евро сборная Англии очень рискует остаться без левого защитника.