Шоу рассказал, что усугубил повреждение бедра из-за просьбы тен Хага сыграть после травмы: «Если тренер просит выйти, я не откажусь. Виноваты все: я, медперсонал»

Люк Шоу сожалеет, что согласился на просьбу «МЮ» сыграть с недолеченной травмой.

Перед началом Евро-2024 защитник долечивает травму задней поверхности бедра. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признает, что игрок может не успеть восстановиться к первому групповому матчу против Сербии. Учитывая проблемы Англии в обороне, сборная всерьез рассчитывает на Шоу, не игравшего почти четыре месяца.

Защитник выбыл после усугубившейся травмы в ходе матча с «Лутоном» (2:1) 18 февраля. За неделю до этого он был вынужден покинуть поле из-за проблемы с задней поверхностью бедра в матче против «Астон Виллы» (2:1), но главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и медицинский персонал клуба попросили его сыграть против «Лутона».

«Я почувствовал что-то неладное в игре против «Астон Виллы» и ушел с поля в перерыве на «Вилла Парк».

Кажется, в произошедшем виноваты все. Частично я, частично медицинский персонал, думаю, с этим все согласятся. Я не тренировался всю неделю. Результаты рентгена не показали чего-то серьезного, но я не тренировался всю неделю, а затем провел тренировку накануне игры. Если тренер просит меня сыграть, я никогда не откажусь. Мне не следовало играть», – заявил защитник защитник «МЮ» и сборной Англии.

Шоу также сказал, что хотел прояснить путаницу по поводу своих проблем с физической подготовкой после того, как 21 мая его включили в предварительный состав сборной Англии на Евро, а через четыре дня он пропустил финал Кубка Англии из-за травмы.

«Никто не знает ситуации, не понимает, что происходило. Думаю, люди видели, что произошел рецидив, но на самом деле я был очень близок к тому, чтобы вернуться к командным тренировкам. Конечно, я старался вернуться к играм и финалу, но думаю, что перестарался. Я вернулся слишком быстро и фактически получил еще одну травму задней поверхности бедра, которая произошла за три недели до финала. Восстановление предполагало шестинедельный срок, дело в этом.

Я думаю, люди запутались, что на самом деле произошло, потому что ничего не было сказано. Ко мне подходили несколько человек и спрашивали: «Как можно быть травмированным для «Юнайтед», но пригодным для сборной Англии?» Но обстоятельства сложились так, что я старался сделать все, что мог, чтобы быть готовым сыграть за «Юнайтед», и это действительно продолжалось весь мой сезон.

Меня это разочаровало, но я хочу сделать все, что могу, прежде всего, для «Юнайтед». Я решил, что лучше рассказать, что произошло, потому что, думаю, было много вопросов. Это все немного крутилось у меня в голове, потому что я не хочу, чтобы люди думали, что я предпочитать играть за сборную, а не за клуб», – рассказал англичанин.

Говоря о перспективах выступления за национальную команду, он прояснил текущую ситуацию.

«Сейчас мы просто тренируемся изо дня в день, смотрим, как я чувствую себя на тренировках.

Мне бы хотелось быть готовым к первому матчу, но я не хочу слишком торопиться, потому что на самом деле у меня есть только один шанс. Если я что-то почувствую, все будет конечно. Я не хочу, чтобы это произошло», – добавил Шоу.

Англия начнет чемпионат Европы в группе С, где также представлены Сербии, Дания и Словения.

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