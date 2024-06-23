Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо в «Аль-Кадисию»

В «Реале» вследствие ухода Начо Фернандеса сменится капитан.

Сообщалось, что защитник близок к трансферу в «Аль-Кадисию».

Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщает, что в сезоне-2024/25 капитанская повязка будет у хавбека . Вторым капитаном будет защитник .

Следующие в очереди – Лукас Васкес, , и .

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