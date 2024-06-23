Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо в «Аль-Кадисию»
В «Реале» вследствие ухода Начо Фернандеса сменится капитан.
Сообщалось, что защитник близок к трансферу в «Аль-Кадисию».
Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщает, что в сезоне-2024/25 капитанская повязка будет у хавбека Луки Модрича. Вторым капитаном будет защитник Даниэль Карвахаль.
Следующие в очереди – Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?