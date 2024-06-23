Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо в «Аль-Кадисию»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тибо Куртуа Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Футбол

В «Реале» вследствие ухода Начо Фернандеса сменится капитан.

Сообщалось, что защитник близок к трансферу в «Аль-Кадисию».

Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщает, что в сезоне-2024/25 капитанская повязка будет у хавбека Луки Модрича. Вторым капитаном будет защитник Даниэль Карвахаль.

Следующие в очереди – Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Карвахаль по факту будет выходить с капитанской повязкой, так как он железный игрок основы.
+36
-2
+34
Ответ Alex Slobodskikh
Нормально так Реал плавно состав обновляет, что Куртуа практически ветеран
Пожалуйста, назовите клуб, который делает обновление состава лучше Мадрида!
+19
0
+19
Нормально так Реал плавно состав обновляет, что Куртуа практически ветеран
+10
0
+10
Ответ Папа Футбола
Карвахаль по факту будет выходить с капитанской повязкой, так как он железный игрок основы.
Это верно, но Карвахаль повязкой протрет руку Модричу, который каждый матч будет выходить на замену (если не со старта)
+10
-1
+9
Модрич, человек который при всех тренерах был абсолютным игроком основы, и разрушитель и созидатель, у которого пас почти всегда доходит до адресата, если бы была статистика как в хоккее, предголевая, то Модрич был бы как Кросби, потому что сто раз бывало вот так, Модрич отдаёт вырезающий пас на Бэйла, тот отдаёт на Бензема гооол
+4
0
+4
Ответ akaAzazello
Пожалуйста, назовите клуб, который делает обновление состава лучше Мадрида!
Клуб 27, что не новичок, то легенда!
+4
0
+4
Модрич хороший футболист. Достойный капитан!
+2
0
+2
Абсолютно заслуженно, Лука всеми любимый, уважаемый, но при этом скромный человек проведший много лет в команде, выиграв с ней множество титулов, будучи первоклассным футболистом и настоящим лидером Реала! :-)
+2
0
+2
Мог ли предположить Модрич, когда пришел в Реал, что он выиграет 6 ЛЧ, возьмёт ЗМ, станет легендой клуба и его сделают капитаном команды, одна из лучших карьер получилась в футболе у хорвата
+1
0
+1
Модрич будет мало выходить в основе, так что повязка будет Карвахаля, до того момента как Модрич не выйдет на поле
+2
-2
0
Модрич будет игрок ротации а карв новый капитан априори
0
0
0
Каждый год уходят капитаны Мадрида в последнее время, пугающая тенденция. Эх время, как же ты скоротечно.
0
0
0
Модрич даже большая легенда Реала чем Кроос.
0
0
0
Капитаном скамейки, получается. Модрич явно не сможет выходить регулярно в старте.
0
0
0
Ещё год или два и Феде станет капитаном
0
0
0
А капитанить со скамейки разве можно?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий