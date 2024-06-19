Модрич о 2:2 с Албанией: «Хорватии нужно обыграть Италию, других вариантов нет – верю, что мы можем сделать это»

Теги Реал Мадрид Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Лука Модрич Евро-2024 Футбол

Лука Модрич прокомментировал ничью со сборной Албании (2:2).

После двух туров группового этапа Евро-2024 Хорватия набрала 1 очко и занимает последнее место в группе В. В заключительном туре хорваты сыграют со сборной Италии.

«В первом тайме что-то пошло не так – мы снова хуже начали игру, пропустили быстрый гол, после чего играть стало сложнее. Во втором тайме тренер внес некоторые изменения, и все шло очень хорошо до последних 5-10 минут, когда мы по какой-то причине отступили, позволив создать у наших ворот два или три момента и в конце концов забить.

Второй тайм – это эталон того, как мы должны играть. Мы очень хорошо играли до самой концовки, когда мы начали торопиться и терять мяч. Мы больше не давили, оставили им много пространства, и в итоге они наказали нас. Во втором тайме мы действовали более активно, больше сражались, мы хорошо прессинговали, не давали им уйти.

Мы проведем анализ и посмотрим, что можно исправить. Безусловно, мы недовольны тем, как вступаем в игру, и нам придется что-то изменить. Сегодня мы показали, что умеем отыгрываться, жаль, что мы отступили и позволили им сравнять счет.

В нынешней ситуации нам нужна победа, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как завтра сыграют Испания и Италия. Но для нас ситуация ясна – нам нужна только победа, а дальше мы посмотрим, хватит ли нам четырех очков.

У нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть лучше. Это будет сложный матч, Италия – топ-команда, у них отличный тренер, они очень хорошо организованы.

Мы по-прежнему настроены позитивно, все зависит от нас, мы знаем, чего хотим добиться», – сказал капитан сборной Хорватии и полузащитник «Реала» Модрич.

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36 комментариев
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Ответ prosto D.
Вы Албанию не смогли обыграть, а хотите обыграть Италию. Почти без шансов.
Саудовская Аравия единственная команда, победившая Аргентину на ЧМ. Всё может быть
+26
-5
+21
Вы Албанию не смогли обыграть, а хотите обыграть Италию. Почти без шансов.
+17
-5
+12
Ответ Футбол 90-х
Вот как раз и будет видна сила этих команд. Итальянцы начали слабо, хорваты тоже на себя не похожи. Кто-то вылетит.
Итальянцы начали как обычно. Без подвигов. Пропустили первыми, отыгрались быстро и засушили игру. Стандартно.
+6
0
+6
Нет сейчас у хорватов забивного и стабильного форварда, не говоря уже представителя топ клуба, так и будут навесы вникуда
+5
0
+5
Пожалуй, скорее 5-10 минут были хорошими у хорватов. А после двух забитых голов Лука и Ко сидели на чемоданах и ждали свистка.
+5
0
+5
Ответ S.CLOWN
играет так же как в 2018,правда там ему откровенно ЗМ подарили.
гризманн должен был и в 2016 брать
+5
-1
+4
Ответ S.CLOWN
играет так же как в 2018,правда там ему откровенно ЗМ подарили.
Не фану Барсы говорит о подареных ЗМ
+8
-5
+3
Вы можете обыграть Италию только при условии что Италия завтра обыграет Испания ( шансы 50:50) в противном случае Италия вам двушку забьет и засушит игру
+4
-1
+3
Ответ Xell
Да какие там шансы у старперов. Получат 3—0 и домой, костяк Интера в Италии их вынесет как Албанию. Плюс Хорватам для победы придется играть первым номером. Италы на контрах порвут и засушат нужный счет а физики сейчас у хорватов нет, это фаталити.
Да, вполне возможно. Я к тому, что хорваты уж больно слабо провели два первых матча, не на свой уровень, даже стариковский. Посмотрим, в общем. Я ни за кого на Евро не болею, но всегда за сенсации)
+2
0
+2
Против Италии, думается мне, у вас шансов максимум 10 из 100. Хотя посмотрим, как Италия будет играть с Испанией. В первой игре итальянцы понравились больше всех, как, впрочем, и на прошлом Евро.
+2
-1
+1
Ответ prosto D.
Вы Албанию не смогли обыграть, а хотите обыграть Италию. Почти без шансов.
Не удивлюсь, если возьмут и обыграют. Хорваты мастера облажаться на ровном месте, но сильно сыграть в важном матче. Но шансов выйти из группы у них в текущих раскладах, конечно, немного.
+3
-2
+1
Ответ lexer
Против Италии, думается мне, у вас шансов максимум 10 из 100. Хотя посмотрим, как Италия будет играть с Испанией. В первой игре итальянцы понравились больше всех, как, впрочем, и на прошлом Евро.
Даже если не ходить далеко, на ЧМ 2022 с Бразилией, хорватам тоже по шансам не светило
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Ответ Дмитрий Рабко
В 2018 году тоже так говорили - а в итоге Лёня, в честной борьбе, был загнан на своё место.
Че гадать, посмотрим, что там будет с Испанией. Первая проверка на вшивость, после этого можно будет делать выводы.
0
0
0
Ответ lexer
Итальянцы начали как обычно. Без подвигов. Пропустили первыми, отыгрались быстро и засушили игру. Стандартно.
Перед ЧЕ думал, победят немцы или итальянцы. Средние команды, но на общем слабом фоне и они норм. Так что ждем-с.
+1
-1
0
Ответ lexer
Против Италии, думается мне, у вас шансов максимум 10 из 100. Хотя посмотрим, как Италия будет играть с Испанией. В первой игре итальянцы понравились больше всех, как, впрочем, и на прошлом Евро.
В 2018 году тоже так говорили - а в итоге Лёня, в честной борьбе, был загнан на своё место.
0
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Ответ rigobersong
Модрич может только Барелле бутсы почистить:))
По бутсам итальянцев - это к Гвардиоле. "Хвостик" не даст соврать.
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Ответ Tristan...
Саудовская Аравия единственная команда, победившая Аргентину на ЧМ. Всё может быть
Не надо только всё в кучу сваливать и всё сравнивать, это примитивно и глупо.
0
0
0
Ответ Tristan...
Саудовская Аравия единственная команда, победившая Аргентину на ЧМ. Всё может быть
Не надо только всё в кучу сваливать и всё сравнивать, это примитивно и глупо.
0
0
0
Ответ prosto D.
Вы Албанию не смогли обыграть, а хотите обыграть Италию. Почти без шансов.
На Хорватов кто нибудь ставил в матче с Бразилией?
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Ответ Xell
Ну значит плохо подготовились к турниру. Модрич просто выжат, сыграл много матчей, выиграл ЛЧ и Ла Лигу, а отдыха не было+возраст. И не фартит им, как на Чм.
Не Модричем единым, как говорится. Дед, конечно, молодой и перспективный, но таки не единственный в команде, а она пока себя совсем беззубо показывает. Скорее всего не пролезут, понятное дело. А жаль, много надежд возлагал на хорватов. Традиционно не болею за сборные на мундиалях и Евро, просто наблюдая за футболом, но хорваты и японцы особенно симпатичны. Японцев на Евро нет, кого ещё поддерживать остаётся)
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Ответ xDe xDe
Да, вполне возможно. Я к тому, что хорваты уж больно слабо провели два первых матча, не на свой уровень, даже стариковский. Посмотрим, в общем. Я ни за кого на Евро не болею, но всегда за сенсации)
Ну значит плохо подготовились к турниру. Модрич просто выжат, сыграл много матчей, выиграл ЛЧ и Ла Лигу, а отдыха не было+возраст. И не фартит им, как на Чм.
0
0
0
Ответ xDe xDe
Не удивлюсь, если возьмут и обыграют. Хорваты мастера облажаться на ровном месте, но сильно сыграть в важном матче. Но шансов выйти из группы у них в текущих раскладах, конечно, немного.
Да какие там шансы у старперов. Получат 3—0 и домой, костяк Интера в Италии их вынесет как Албанию. Плюс Хорватам для победы придется играть первым номером. Италы на контрах порвут и засушат нужный счет а физики сейчас у хорватов нет, это фаталити.
+1
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С таким дном как Йошка, к сожалению, очень сложно.
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С такой дырявой обороной без шансов.
На первый взгляд 🙂
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Если перед этим Италия обыграет Испанию - почему бы и нет..
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Итальянцы раскатают этих пенсионеров по классике 1-0 -)).
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