Модрич сыграл на 9-м ЧМ/Евро. Только Роналду и Маттеус делали это

Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лотар Маттеус сыграли на девяти ЧМ и Евро.

Испания играет с Хорватией (3:0, второй тайм) в матче 1-го тура Евро-2024.

Таким образом, полузащитник хорватов проводит свой пятый Евро. Он также сыграл на четырех чемпионатах мира.

Он дебютировал за сборную в 2006 году и принял участие в ЧМ-2006 года. С тех пор полузащитник «Реала» выступил в составе сборной в сумме на девяти чемпионатах мира и Европы.

18 июня сборная сыграет с Чехией в 1-м туре . сыграет на своем 5-м чемпионате Европы. Всего португалец выступит на десятом ЧМ/Евро – это рекорд.

Лотар Маттеус является чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы 1980 года в составе немецкой сборной. Он также принял участие на девяти ЧМ/Евро в общей сложности.