Модрич сыграл на 9-м ЧМ/Евро. Только Роналду и Маттеус делали это

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 рекорды чемпионат мира Футбол

Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лотар Маттеус сыграли на девяти ЧМ и Евро.

Испания играет с Хорватией (3:0, второй тайм) в матче 1-го тура Евро-2024. 

Таким образом, полузащитник хорватов Лука Модрич проводит свой пятый Евро. Он также сыграл на четырех чемпионатах мира.  

Он дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и принял участие в ЧМ-2006 года. С тех пор полузащитник «Реала» выступил в составе сборной в сумме на девяти чемпионатах мира и Европы. 

18 июня сборная Португалии сыграет с Чехией в 1-м туре Евро-2024. Криштиану Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате Европы. Всего португалец выступит на десятом ЧМ/Евро – это рекорд. 

Лотар Маттеус является чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы 1980 года в составе немецкой сборной. Он также принял участие на девяти ЧМ/Евро в общей сложности.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разве у Роналду не 6-й ЕВРО? С 2004 ни одного не пропускал. Тогда с ЧМ это 11-й крупный турнир
+6
0
+6
Роналду сыграет на одиннадцатом крупном турнире. И на предыдущих десяти он неизменно забивал как минимум один гол, (хотя на четырёх ЧМ из пяти это был и его максимум, как и на Евро 2008). Поэтому любопытно что на ЧМ 2026 Месси может стать первым, кто сыграл на шести ЧМ, но первым, кто забивал на шести ЧМ он не станет, поскольку в ЮАР не сумел забить, (хотя там у него и голевые были и попадания в штангу), а станет разве что вторым, кто забивал на пяти.
+2
0
+2
Ответ Pok_Toholo
Разве у Роналду не 6-й ЕВРО? С 2004 ни одного не пропускал. Тогда с ЧМ это 11-й крупный турнир
Всё правильно
5 ЧМ и сыиграет на 6-м Евро
+2
-2
0
Ответ EARMSR
Рональду еще не сыграл на этом ЧЕ
Так в новости текст "Роналду сыграет на своем пятом чемпионате Европы" а он будет шестой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий