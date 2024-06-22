Мартинес о 3:0 с Турцией: «Португалия опасно атаковала и сосредоточенно играла в обороне. Обыграть такую сильную команду важно для нас»

Роберто Мартинес остался доволен разгромом Турции (3:0) на Евро-2024.

«Думаю, мы хорошо сохраняли концентрацию. Мы улучшили то, что делали в первом матче, а это всегда радует. Мы очень опасно атаковали, но также сосредоточенно действовали в обороне. Мы сыграли хорошо, но всегда есть что улучшить.

Наши ценности – стойкость и командная работа. Мы всегда хотим прибавлять. Матч меняется, когда забиваешь первым. Обыграть такую сильную и умелую команду, как , со счетом 3:0 очень важно для нас», – сказал главный тренер сборной , также дав понять, что в матче с Грузией команду ждет ротация.

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