Грузия — Португалия, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Грузии сыграет с Португалией, в матче квартета F. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.
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Сборная Грузии
Грузия квалифицировалась на ЕВРО-2024, благодаря успешному прохождению плей-офф продвижения. Там они сначала обыграли в полуфинале Люксембург (2:0), а в матче за выход на главный турнир в очень напряженном матче оказались сильнее в серии пенальти (4:2), после нулей по исходу времени матча.
В главной стадии турнире уже Грузия стартовала с поражения от Турции в очень захватывающем поединке (1:3). Грузинская команда пропустила на 25 минуте матча и смогла отыграться уже через 7 минут. Была достаточно равная игра, но все же мастерство игроков Турции сыграло свою роль и сначала они в середине 2 тайма вышли вперед, а в конце встречи поставили точку в игре.
Во втором матче группового этапа грузинская сборная разошлась миром с Чехией (1:1). Чешская сборная в этом матче на порядок больше создала опасных атак и ударов, но все же первыми открыли счет грузины, под занавес первого тайма удар с пенальти реализовал Микаутадзе. А Чехия смогла сравнять счет на 59 минуте игры и свела матч вничью.
Сейчас грузинская команда замыкает турнирную таблицу своей группы и набрала с чехами по 1 баллу и есть призрачные шансы на выход в плей-офф турнира.
Сборная Португалии
Сборная Португалии на отборочном турнире к ЕВРО-2024 проблем не испытала и с легкостью выиграла свою группу J. Им удалось выиграть все 10 матчей квалификации с общей разницей по забитым и пропущенным мячам (36:2). И это лучший показатель среди всех команд отборочного турнира. Вторую Словакию в таблице удалось по итогу опередить на 8 очков.
Португальцы стартовали с победы на текущем турнире, где в тяжелейшем матче против Чехии добились виктории (2:1). До 62 минуты в матче не было забитых голов и вся жара пошла только после гола чехов, которые через 7 минут еще забили и в свои ворота. А в концовке встречи сработала замена тренера португальцев и 21-летний нападающий «Порту» Консейсайу после выхода на поле, через 2 минуты отличился победным мячом.
Во втором туре португальцы сразились с Турцией и уверенно их победили (3:0), забив к 28 минуте матча уже 2 гола, один из которых на свой счет записал Силва, а второй срезал в свои ворота турецкий игрок. Во втором тайме Фернандеш поставил точку в матче, забив с передачи Роналду.
Сейчас Роналду и Ко занимают в таблице 1 место и уже обеспечили себе лидирующую строчку и выход в плей-офф турнира.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Грузия – Португалия
Букмекеры явным фаворитом в предстоящем матче выставляют Португалию, с весомой разницей в коэффициентах и на них дают коэффициент 1.25. А вот если выиграет Грузия, то можно вашу сумму ставки приумножить примерно в 12 раз.
Команды в истории очных противостояний встречались всего лишь 1 раз в 2008 году и тогда выиграли португальцы (2:0) в рамках товарищеского матча.
Хороший вариант, чтобы заключить пари здесь будет событие Ф2 -1,5, на которое дают неплохой коэффициент около 1.70, тем более что португальцы сейчас выглядят сильнее на голову, как по игре, так и по составу.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 1,5
|
Ф2 -1,5
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
13.00
|
6.35
|
1.26
|
1.55
|
2.44
|
2.19
|
1.69
|
2.14
|
1.71
|
Fonbet
|
12.50
|
6.40
|
1.25
|
1.55
|
2.45
|
2.18
|
1.70
|
2.15
|
1.72
|
Liga Stavok
|
13.00
|
6.70
|
1.25
|
1.52
|
2.50
|
2.20
|
1.65
|
2.07
|
1.70
|
BetBoom
|
12.50
|
6.40
|
1.25
|
1.55
|
2.45
|
2.18
|
1.70
|
2.15
|
1.72
|
Olimpbet
|
11.50
|
6.24
|
1.28
|
1.52
|
2.48
|
2.18
|
1.69
|
2.14
|
1.73
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- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»