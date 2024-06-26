Грузия — Португалия, 26.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Грузии сыграет с Португалией, в матче квартета F. Встреча пройдет в среду, 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

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Сборная Грузии

Грузия квалифицировалась на ЕВРО-2024, благодаря успешному прохождению плей-офф продвижения. Там они сначала обыграли в полуфинале Люксембург (2:0), а в матче за выход на главный турнир в очень напряженном матче оказались сильнее в серии пенальти (4:2), после нулей по исходу времени матча.

В главной стадии турнире уже Грузия стартовала с поражения от Турции в очень захватывающем поединке (1:3). Грузинская команда пропустила на 25 минуте матча и смогла отыграться уже через 7 минут. Была достаточно равная игра, но все же мастерство игроков Турции сыграло свою роль и сначала они в середине 2 тайма вышли вперед, а в конце встречи поставили точку в игре.

Во втором матче группового этапа грузинская сборная разошлась миром с Чехией (1:1). Чешская сборная в этом матче на порядок больше создала опасных атак и ударов, но все же первыми открыли счет грузины, под занавес первого тайма удар с пенальти реализовал Микаутадзе. А Чехия смогла сравнять счет на 59 минуте игры и свела матч вничью.

Сейчас грузинская команда замыкает турнирную таблицу своей группы и набрала с чехами по 1 баллу и есть призрачные шансы на выход в плей-офф турнира.

Сборная Португалии

Сборная Португалии на отборочном турнире к ЕВРО-2024 проблем не испытала и с легкостью выиграла свою группу J. Им удалось выиграть все 10 матчей квалификации с общей разницей по забитым и пропущенным мячам (36:2). И это лучший показатель среди всех команд отборочного турнира. Вторую Словакию в таблице удалось по итогу опередить на 8 очков.

Португальцы стартовали с победы на текущем турнире, где в тяжелейшем матче против Чехии добились виктории (2:1). До 62 минуты в матче не было забитых голов и вся жара пошла только после гола чехов, которые через 7 минут еще забили и в свои ворота. А в концовке встречи сработала замена тренера португальцев и 21-летний нападающий «Порту» Консейсайу после выхода на поле, через 2 минуты отличился победным мячом.

Во втором туре португальцы сразились с Турцией и уверенно их победили (3:0), забив к 28 минуте матча уже 2 гола, один из которых на свой счет записал Силва, а второй срезал в свои ворота турецкий игрок. Во втором тайме Фернандеш поставил точку в матче, забив с передачи Роналду.

Сейчас Роналду и Ко занимают в таблице 1 место и уже обеспечили себе лидирующую строчку и выход в плей-офф турнира.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Грузия – Португалия

Букмекеры явным фаворитом в предстоящем матче выставляют Португалию, с весомой разницей в коэффициентах и на них дают коэффициент 1.25. А вот если выиграет Грузия, то можно вашу сумму ставки приумножить примерно в 12 раз.

Команды в истории очных противостояний встречались всего лишь 1 раз в 2008 году и тогда выиграли португальцы (2:0) в рамках товарищеского матча.

Хороший вариант, чтобы заключить пари здесь будет событие Ф2 -1,5, на которое дают неплохой коэффициент около 1.70, тем более что португальцы сейчас выглядят сильнее на голову, как по игре, так и по составу.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 1,5 Ф2 -1,5 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 13.00 6.35 1.26 1.55 2.44 2.19 1.69 2.14 1.71 Fonbet 12.50 6.40 1.25 1.55 2.45 2.18 1.70 2.15 1.72 Liga Stavok 13.00 6.70 1.25 1.52 2.50 2.20 1.65 2.07 1.70 BetBoom 12.50 6.40 1.25 1.55 2.45 2.18 1.70 2.15 1.72 Olimpbet 11.50 6.24 1.28 1.52 2.48 2.18 1.69 2.14 1.73

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