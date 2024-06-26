Грузия — Португалия, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч
26 июня 2024 года в немецком городе Гельзенкирхен состоится матч 3 тура группового этапа финального турнира ЕВРО-2024 между сборными Грузии и Португалии. Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Рекомендованная ставка: Ф2 (-1,5), ОЗ (да).
Грузия
Сборная Грузии имеет неплохой игровой состав с Хвичей Кварацхелия во главе, который сейчас неплохо себя проявляет в «Наполи» и его хотят заполучить многие топовые клубы. Помимо Хвичи есть еще хороший перспективный голкипер Мамардашвили, который защищает цвета испанской «Валенсии». Да и остальные игроки Грузии имеют за плечами неплохой опыт выступлений на европейской арене и уже показали свою состоятельность.
В главных стадиях крупных турниров Грузия не играла ни разу до этого года и это ее лучшее достижение в истории. Ее худшим результатом было последнее место в отборочной групповой стадии к ЧМ-2010, где они набрали всего 3 очка в 10 турах. Провальным был отбор и на ЧМ-2018, где было 5 поражений и 5 ничейных исходов.
Грузия пробилась в главную стадию текущего европейского первенства за счет успешного прохождения этапа продвижения ,в котором они сначала выбили из турнира Люксембург, а затем в драматичном матче обыграли в серии пенальти (4:2) Грецию, которая была в этом матче фаворитом.
А по итогу группового квалификационного турнира Грузия заняла в своей группе A 4 строчку и набрала в 8 матчах 8 баллов.
На текущем финальном турнире ЕВРО-2024 Грузия неплохо себя проявляет и смогла положить в копилку 1 балл в 2 сыгранных матчах. Сначала было поражение от Турции (1:3), где тоже можно было цепляться за очки, но не лучшая игра в обороне не позволила этого сделать. Да и в атаке забей бы еще пару своих моментов, Все могло сложиться по другому.
А вот во втором туре была ничья с Чехией (1:1), где Грузия могла и раздобыть 3 балла, но не сдержала сильный натиск своего соперника. Счет в матче открыл в конце 1 тайма Микаутадзе, а в первой половине второго тайма Шик сравнял счет. У Грузии еще есть шансы на выход в плей-офф и им в предстоящем последнем туре в любом случае набирать очки.
Результаты Грузии в 5 последних сыгранных матчах:
- 22.06.24 Грузия — Чехия 1:1 (ЕВРО-2024);
- 18.06.24 Турция — Грузия 3:1 (ЕВРО-2024);
- 09.06.24 Черногория — Грузия 1:3 (товарищеская);
- 26.03.24Грузия — Греция 0:0 в серии пенальти 4:2 (квалификация к ЕВРО-2024);
- 21.03.24 Грузия — Люксембург 2:0(квалификация к ЕВРО-2024).
Интересные статические факты последних матчей Грузии:
- В 7 из 9 последних матчах команды не проигрывает;
- В 3 последних играх сборной обе команды забивают в одной встрече;
- В 2 из 3 последних матчах команды было забито более 3 голов за игру;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;
- Команда отличается голом в 10 из 11 последних поединках.
Португалия
Португальцы настроены на победу в этом турнире и они одни из главных фаворитов на этот титул. Все же для Криштиану Роналду это возможно последний крупный турнир в качестве игрока сборной. У них собрана прекрасная команда во главе с опытнейшим тренером Роберто Мартинесом. Многие игроки, представляющие Португалию являются лидерами и основными игроками своих клубов, среди которых: Леау, Бернарду Силва, Фернандеш, Диаш, Пепе, Далот, Феликс, и еще ряд других великолепных футболистов.
Португалия хорошо пошумела на позапрошлмо ЕВРО в 2016 году, где забрала свой долгожданный трофей, еле-еле выйдя из группы с 3 места, набрав всего 3 балла в своем квартете. Это был очень сложный путь до финала, но в нужный момент включался Роналду и творил историю. А в финальном матче того турнира удалось взять вверх над Францией по итогу дополнительного времени (1:0), в котором Эдер забил важнейший гол для своей команды и принес победу.
На предыдущем ЕВРО-2020 португальцы сыграли неудачно и вылетели уже в стадии 1/8 финала, где уступили крепкой Бельгии (0:1). А попали они в плей-офф тогда с 3 места в своем квартете, где сражались в непростой группе с Германией, Францией и Венгрией.
На ЕВРО-2024 Португалия попала за счет успешного квалификационного турнира, в котором они разрывали своих соперников в пух и прах. В 10 турах квалификации они набрали по очам стопроцентный результат (30) и финишировали во главе таблицы. Впечатлила их статистика по забитым и пропущенным мячам (36:2).
В стартовом матче ЕВРО-24 португальцы долго втягивались, но все же вырвали победу (2:1) с достойным соперником в лице Чехии. Именно чешские футболисты отличились первыми на 62 минуте матча. Но это только встрепенуло португальцев и они еще больше полезли вперед и через 7 минут после пропущенного гола удалось сравнять счет, Благодаря автоголу чешского игрока. А в конце матча сработала тренерская замена и выход на поле Консейсау, который с первых касаний отличился забитым мячом.
Во втором матче турнира португальцы уверенно разобрались с Турцией (3:0), где смогли забить в первой половине 1 тайма усилиями Бернарду Силвы. А на 28 минуте встречи счет уже стал (2:0), после неудачного среза турецкого игрока в свои ворота. А точку в матче уже поставил на 56 минуте игры Фернандеш, который точно замкнул передачу Криштиану Роналду.
После двух туров португальцы в таблице группы идут на 1 месте и уже обеспечили себе лидирующую строчку, набрав 6 баллов. У ближайшего преследователя по таблице Турции на 3 очка меньше, но даже если они победят а португалцы проиграют, по личным встречам Роналду и Ко окажутся выше.
Результаты Португалии в 5 последних сыгранных матчах:
- 22.06.24 Турция — Португалия 0:3 (ЕВРО-2024);
- 18.06.24 Португалия — Чехия 2:1(ЕВРО-2024);
- 11.06.24 Португалия — Ирландия 3:0(товарищеская);
- 08.06.24 Португалия — Хорватия 1:2 (товарищеская);
- 04.06.24 Португалия — Финляндия 4:2(товарищеская).
Интересные статические факты последних матчей Португалии:
- В 15 из 17 последних матчах команда побеждает;
- В 3 из 5 последних матчах сборной забивают обе команды;
- В 5 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;
- В последних 5 встречах команда в среднем забивает более 2 мячей за игру;
- Команда отличается забитыми голами в 16 из 17 последних противостояниях, в том числе и 5 последних.
История личных встреч сборных Грузии и Португалии
Сборные команды в истории очных противостояний провели лишь одну встречу, которая закончилась викторией португальцев (2:0). Это было в далеком 2008 году в рамках товарищеского поединка.
Коэффициенты букмекеров на матч сборных Грузии и Португалии
Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа Грузии — 12.50;
- Ничья — 6.40;
- Победа Португалии — 1.25;
- Ф1 2 — 1.70;
- Ф1 1,5 — 2.18;
- Ф2 -1,5 — 1.70;
- Ф2 -2 — 2.15
- ТБ (3) — 1.85;
- ТМ (3) — 1.95;
- ТБ (2,5) — 1.55;
- ТМ (2,5) — 2.45;
- ОЗ (да) — 2.15;
- ОЗ (нет) — 1.72.
В этой паре португальцы выступают явными фаворитами и неспроста, все же класс и опыт выступлений на крупных турнирах их игроков на порядок выше чем у грузинцев. Да и в своих последних играх португальцы показывают более стабильные результаты чем их оппонент. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на Ф2 (-1,5), за приличный коэффициент 1.70.
И Грузия и Португалия на этом ЕВРО без забитых мячей не уходили с поля. Неплохим вариантом чтобы заключить пари, будет ставка на ОЗ (да), на которое дают шикарный кэф 2.15.
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽
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- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»