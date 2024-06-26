Грузия — Португалия, 26.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

26 июня 2024 года в немецком городе Гельзенкирхен состоится матч 3 тура группового этапа финального турнира ЕВРО-2024 между сборными Грузии и Португалии. Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (-1,5), ОЗ (да).

Грузия

Сборная Грузии имеет неплохой игровой состав с Хвичей Кварацхелия во главе, который сейчас неплохо себя проявляет в «Наполи» и его хотят заполучить многие топовые клубы. Помимо Хвичи есть еще хороший перспективный голкипер Мамардашвили, который защищает цвета испанской «Валенсии». Да и остальные игроки Грузии имеют за плечами неплохой опыт выступлений на европейской арене и уже показали свою состоятельность.

В главных стадиях крупных турниров Грузия не играла ни разу до этого года и это ее лучшее достижение в истории. Ее худшим результатом было последнее место в отборочной групповой стадии к ЧМ-2010, где они набрали всего 3 очка в 10 турах. Провальным был отбор и на ЧМ-2018, где было 5 поражений и 5 ничейных исходов.

Грузия пробилась в главную стадию текущего европейского первенства за счет успешного прохождения этапа продвижения ,в котором они сначала выбили из турнира Люксембург, а затем в драматичном матче обыграли в серии пенальти (4:2) Грецию, которая была в этом матче фаворитом.

А по итогу группового квалификационного турнира Грузия заняла в своей группе A 4 строчку и набрала в 8 матчах 8 баллов.

На текущем финальном турнире ЕВРО-2024 Грузия неплохо себя проявляет и смогла положить в копилку 1 балл в 2 сыгранных матчах. Сначала было поражение от Турции (1:3), где тоже можно было цепляться за очки, но не лучшая игра в обороне не позволила этого сделать. Да и в атаке забей бы еще пару своих моментов, Все могло сложиться по другому.

А вот во втором туре была ничья с Чехией (1:1), где Грузия могла и раздобыть 3 балла, но не сдержала сильный натиск своего соперника. Счет в матче открыл в конце 1 тайма Микаутадзе, а в первой половине второго тайма Шик сравнял счет. У Грузии еще есть шансы на выход в плей-офф и им в предстоящем последнем туре в любом случае набирать очки.

Результаты Грузии в 5 последних сыгранных матчах:

22.06.24 Грузия — Чехия 1:1 (ЕВРО-2024);

18.06.24 Турция — Грузия 3 :1 (ЕВРО-2024);

— Грузия :1 (ЕВРО-2024); 09.06.24 Черногория — Грузия 1: 3 (товарищеская);

1: (товарищеская); 26.03.24Грузия — Греция 0:0 в серии пенальти 4 :2 (квалификация к ЕВРО-2024);

:2 (квалификация к ЕВРО-2024); 21.03.24 Грузия — Люксембург 2:0(квалификация к ЕВРО-2024).

Интересные статические факты последних матчей Грузии:

В 7 из 9 последних матчах команды не проигрывает;

В 3 последних играх сборной обе команды забивают в одной встрече;

В 2 из 3 последних матчах команды было забито более 3 голов за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;

Команда отличается голом в 10 из 11 последних поединках.

Португалия

Португальцы настроены на победу в этом турнире и они одни из главных фаворитов на этот титул. Все же для Криштиану Роналду это возможно последний крупный турнир в качестве игрока сборной. У них собрана прекрасная команда во главе с опытнейшим тренером Роберто Мартинесом. Многие игроки, представляющие Португалию являются лидерами и основными игроками своих клубов, среди которых: Леау, Бернарду Силва, Фернандеш, Диаш, Пепе, Далот, Феликс, и еще ряд других великолепных футболистов.

Португалия хорошо пошумела на позапрошлмо ЕВРО в 2016 году, где забрала свой долгожданный трофей, еле-еле выйдя из группы с 3 места, набрав всего 3 балла в своем квартете. Это был очень сложный путь до финала, но в нужный момент включался Роналду и творил историю. А в финальном матче того турнира удалось взять вверх над Францией по итогу дополнительного времени (1:0), в котором Эдер забил важнейший гол для своей команды и принес победу.

На предыдущем ЕВРО-2020 португальцы сыграли неудачно и вылетели уже в стадии 1/8 финала, где уступили крепкой Бельгии (0:1). А попали они в плей-офф тогда с 3 места в своем квартете, где сражались в непростой группе с Германией, Францией и Венгрией.

На ЕВРО-2024 Португалия попала за счет успешного квалификационного турнира, в котором они разрывали своих соперников в пух и прах. В 10 турах квалификации они набрали по очам стопроцентный результат (30) и финишировали во главе таблицы. Впечатлила их статистика по забитым и пропущенным мячам (36:2).

В стартовом матче ЕВРО-24 португальцы долго втягивались, но все же вырвали победу (2:1) с достойным соперником в лице Чехии. Именно чешские футболисты отличились первыми на 62 минуте матча. Но это только встрепенуло португальцев и они еще больше полезли вперед и через 7 минут после пропущенного гола удалось сравнять счет, Благодаря автоголу чешского игрока. А в конце матча сработала тренерская замена и выход на поле Консейсау, который с первых касаний отличился забитым мячом.

Во втором матче турнира португальцы уверенно разобрались с Турцией (3:0), где смогли забить в первой половине 1 тайма усилиями Бернарду Силвы. А на 28 минуте встречи счет уже стал (2:0), после неудачного среза турецкого игрока в свои ворота. А точку в матче уже поставил на 56 минуте игры Фернандеш, который точно замкнул передачу Криштиану Роналду.

После двух туров португальцы в таблице группы идут на 1 месте и уже обеспечили себе лидирующую строчку, набрав 6 баллов. У ближайшего преследователя по таблице Турции на 3 очка меньше, но даже если они победят а португалцы проиграют, по личным встречам Роналду и Ко окажутся выше.

Результаты Португалии в 5 последних сыгранных матчах:

22.06.24 Турция — Португалия 0: 3 (ЕВРО-2024);

0: (ЕВРО-2024); 18.06.24 Португалия — Чехия 2 :1(ЕВРО-2024);

— Чехия :1(ЕВРО-2024); 11.06.24 Португалия — Ирландия 3 :0(товарищеская);

— Ирландия :0(товарищеская); 08.06.24 Португалия — Хорватия 1: 2 (товарищеская);

1: (товарищеская); 04.06.24 Португалия — Финляндия 4:2(товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Португалии:

В 15 из 17 последних матчах команда побеждает;

В 3 из 5 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 5 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает более 2 мячей за игру;

Команда отличается забитыми голами в 16 из 17 последних противостояниях, в том числе и 5 последних.

История личных встреч сборных Грузии и Португалии

Сборные команды в истории очных противостояний провели лишь одну встречу, которая закончилась викторией португальцев (2:0). Это было в далеком 2008 году в рамках товарищеского поединка.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Грузии и Португалии

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Грузии — 12.50;

Ничья — 6.40;

Победа Португалии — 1.25;

Ф1 2 — 1.70;

Ф1 1,5 — 2.18;

Ф2 -1,5 — 1.70;

Ф2 -2 — 2.15

ТБ (3) — 1.85;

ТМ (3) — 1.95;

ТБ (2,5) — 1.55;

ТМ (2,5) — 2.45;

ОЗ (да) — 2.15;

ОЗ (нет) — 1.72.

В этой паре португальцы выступают явными фаворитами и неспроста, все же класс и опыт выступлений на крупных турнирах их игроков на порядок выше чем у грузинцев. Да и в своих последних играх португальцы показывают более стабильные результаты чем их оппонент. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на Ф2 (-1,5), за приличный коэффициент 1.70.

И Грузия и Португалия на этом ЕВРО без забитых мячей не уходили с поля. Неплохим вариантом чтобы заключить пари, будет ставка на ОЗ (да), на которое дают шикарный кэф 2.15.

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