сборная Грузии – сборная Португалии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 26 июня
В среду, 26 июня, сыграют сборная Грузии и сборная Португалии в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Фелтинс-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Грузии – сборная Португалии
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Сборная Португалии: все новости
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Грузии
- Грузия – Чехия : 0 – 0
- Турция – Грузия : 0 – 0
- Черногория – Грузия : 0 – 0
- Грузия – Греция : 0 – 0
- Грузия – Люксембург : 2 – 0
Последние матчи сборная Португалии
- Турция – Португалия : 0 – 0
- Португалия – Чехия : 0 – 0
- Португалия – Ирландия : 0 – 0
- Португалия – Хорватия : 0 – 0
- Португалия – Финляндия : 0 – 0
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