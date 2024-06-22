Роналду выиграл 14-й матч на Евро – это рекорд. У Криштиану 23 победы на ЧЕ/ЧМ – больше только у Швайнштайгера и Клозе (по 25)

Криштиану Роналду одержал свою 23-ю победу на чемпионатах мира и Европы.

разгромила команду Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (3:0).

В этом матче отдал голевой пас на Бруну Фернандеша и стал лучшим ассистентом в истории турнира.

Таким образом, Роналду одержал 14-ю победу на Евро (не считая матчи, выигранные в серии пенальти) – это рекорд чемпионатов Европы.

Кроме того, это 23-я победа Криштиану в матчах чемпионатов мира и Европы. Больше матчей на ЧМ/Евро выиграли только и – по 25 в составе сборной Германии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?