Роналду выиграл 14-й матч на Евро – это рекорд. У Криштиану 23 победы на ЧЕ/ЧМ – больше только у Швайнштайгера и Клозе (по 25)

Теги Бастиан Швайнштайгер Мирослав Клозе Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу рейтинги Евро-2024 рекорды Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат мира Футбол

Криштиану Роналду одержал свою 23-ю победу на чемпионатах мира и Европы.

Сборная Португалии разгромила команду Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (3:0). 

В этом матче Криштиану Роналду отдал голевой пас на Бруну Фернандеша и стал лучшим ассистентом в истории турнира. 

Таким образом, Роналду одержал 14-ю победу на Евро (не считая матчи, выигранные в серии пенальти) – это рекорд чемпионатов Европы. 

Кроме того, это 23-я победа Криштиану в матчах чемпионатов мира и Европы. Больше матчей на ЧМ/Евро выиграли только Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе – по 25 в составе сборной Германии. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Roman Araslanov
Скоро будет 24-ая. А если повезёт с соперником по плей-офф, то будет и 25-ая.
А если снова повезет, то 26я, угадал?)
+36
-6
+30
Скоро будет 24-ая. А если повезёт с соперником по плей-офф, то будет и 25-ая.
+29
-9
+20
Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
Как минимум одна обводка и один отбор в этом матче, не фантазируй
+25
-5
+20
Хорошо ответил скептикам, которые говорили что он не очень нужен этой сборной
+21
-9
+12
Ответ Iamliam
А если снова повезет, то 26я, угадал?)
А если снова повезет то вся 27я!
+12
0
+12
Ответ E.V.P.
Хорошо ответил скептикам, которые говорили что он не очень нужен этой сборной
На whoscored 2-й в матче по рейтингу после Бернарду, а тут говорят бесполезен. Кому же верить...
+9
-2
+7
Ответ Kherstein
4 ассиста и 5 голов в плей-офф, два из которых в двух полуфиналах
Я хз откуда ты фантазируешь эту стату..
3 гола в плейоф ЧЕ у него - https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/vse-goly-krishtianu-ronaldu-na-chempionatah-evropy-komu-zabival-portugalec-video-1800844/
и 3 ассиста в плейофф ЧЕ.
0 голов и 0 ассистов в финалах ЧЕ.

Это уже величие или еще нет?)
+7
-2
+5
Ответ Iamliam
ахаха пруфы в студию!
Чекни на whoscored - у Роналду две ободки в этом матче и два выигранных единоборства
+5
-1
+4
Ответ clausevenzzz
Думал у Пепе аналогичные цифры как у Криша
Пепе в 2008 году первый Евро был у него, хотя он старше Рона на 2 года, Роналду в 19 лет уже на своем первом Евро сыграл
+4
0
+4
Ответ S.CLOWN
у Криштиану 7 ассистов на Евро(рекорд) у Хави 4 ассиста на Евро,но есть нюанс.
Конечно, У Хави в золотых финалах все..))). Хави лучший плэймеккер в решающих матчах. А то что он сделал с Пирло в 2012 вишенка на клубничке.
+8
-6
+2
Ответ Iamliam
Ты считаешь просто бесполезные цифры. Если смотрел матч, то видел, что в этой сборной решают другие игроки: Леау и Мендеш слева, Силва и Витинья справа и Фернандеш в центре. Роналду здесь чисто статист.
Леао это который 2 раза бездарно упал и это всего хайлайты? И который теперь пропустит матч против Грузий? И который худшую оценку 2 матча подряд получает? Иди прими таблетки
+3
-1
+2
Ответ S.CLOWN
у Криштиану 7 ассистов на Евро(рекорд) у Хави 4 ассиста на Евро,но есть нюанс.
Нюанс в том что Испания той эпохи - гипертрофированный аномальный монстр, лучшая сборная в истории футбола, в которой даже Хави не был лучшим. А у Рона есть кубок ЧЕ при 7 ассистах, что делает его статистику крайне полезной.
Так какой нюанс?
+7
-5
+2
Та сколько это чертов португалец сегодня рекордов побил это просто шок, если сейчас ещё мотм получает то ещё +1 рекорд просто невероятно...
+5
-3
+2
У всей сборной России 13 побед 😔
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Ты считаешь просто бесполезные цифры. Если смотрел матч, то видел, что в этой сборной решают другие игроки: Леау и Мендеш слева, Силва и Витинья справа и Фернандеш в центре. Роналду здесь чисто статист.
Согласен - с виду он был тяжеловат. Максимум рывок возле штрафной. По мне Витинья и Силва более органичные игроки и техничные.
+1
0
+1
Ответ Человек1991
Больше 25 у Швайни и Клозе, которые уже 10 лет не играют. )) и провели на 4-5 турниров ЧЕ/ЧМ меньше. )
Просто Германия тогда была сильная. либо финал, либо полуфинал.
0
0
0
Ответ Kherstein
Как минимум одна обводка и один отбор в этом матче, не фантазируй
0 отборов, 0 перехватов, 1 заработанный на себе фол, 1 удар в створ, 2 успешные обводки. За весь матч.
https://www.sofascore.com/ru/portugal-turkey/aUbseUb#id:11873984
0
0
0
Ответ S.CLOWN
у Криштиану 7 ассистов на Евро(рекорд) у Хави 4 ассиста на Евро,но есть нюанс.
У Месси 0 передач на Евро! )
0
0
0
Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
4 ассиста и 5 голов в плей-офф, два из которых в двух полуфиналах
+5
-5
0
Новости из пальца….
+17
-17
0
Ответ Leon Petov
На whoscored 2-й в матче по рейтингу после Бернарду, а тут говорят бесполезен. Кому же верить...
У пешеведов всегда такое мнение, а по мне сегодняшние два гола из трёх - его работа (первый раз так напугал турок, что предпочли забить сами, а второй - пас из выгодной позиции в убойную)☝🏻
0
0
0
Ответ E.V.P.
Хорошо ответил скептикам, которые говорили что он не очень нужен этой сборной
Комментарий удален пользователем
Ответ Солдатик
А если снова повезет то вся 27я!
Рискну предположить))
0
0
0
Описать величие этого человека невозможно...
0
0
0
Роналду сегодня серьёзно удивил. Переобуваюсь
0
0
0
Швайнштайгер и Клозе конечно попылили
0
0
0
Комментарий удален модератором
Думал у Пепе аналогичные цифры как у Криша
0
0
0
Неугомонный какой однако)
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий