Роналду выиграл 14-й матч на Евро – это рекорд. У Криштиану 23 победы на ЧЕ/ЧМ – больше только у Швайнштайгера и Клозе (по 25)
Криштиану Роналду одержал свою 23-ю победу на чемпионатах мира и Европы.
Сборная Португалии разгромила команду Турции в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (3:0).
В этом матче Криштиану Роналду отдал голевой пас на Бруну Фернандеша и стал лучшим ассистентом в истории турнира.
Таким образом, Роналду одержал 14-ю победу на Евро (не считая матчи, выигранные в серии пенальти) – это рекорд чемпионатов Европы.
Кроме того, это 23-я победа Криштиану в матчах чемпионатов мира и Европы. Больше матчей на ЧМ/Евро выиграли только Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе – по 25 в составе сборной Германии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
3 гола в плейоф ЧЕ у него - https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/vse-goly-krishtianu-ronaldu-na-chempionatah-evropy-komu-zabival-portugalec-video-1800844/
и 3 ассиста в плейофф ЧЕ.
0 голов и 0 ассистов в финалах ЧЕ.
Это уже величие или еще нет?)
Так какой нюанс?
https://www.sofascore.com/ru/portugal-turkey/aUbseUb#id:11873984