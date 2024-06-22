Леау получил 2 желтые за симуляции в двух матчах Евро-2024 и пропустит игру с Грузией

Теги Милан Сборная Португалии по футболу серия А Италия Сборная Турции по футболу судьи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Феликс Цвайер Рафаэл Леау Самет Акайдин Футбол

Рафаэл Леау получил две желтые карточки за симуляции в двух матчах на Евро-2024.

Сборная Турции играет с командой Португалии (0:2, перерыв) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы. 

На 39-й минуте игры вингер португальцев и «Милана» Рафаэл Леау получил желтую карточку. У него случился стык с защитником Саметом Акайдином сразу после подката турка.

Главный арбитр встречи Феликс Цвайер посчитал, что португалец позволил себе симуляцию.

В матче первого тура против Чехии (2:1) Рафаэл Леау упал в штрафной площади, пробросив мяч мимо Томаш Соучека. Португалец также получил предупреждение за симуляцию в этом моменте.

Таким образом, Леау получил 2 желтые карточки за симуляцию в 2 матчах на Евро-2024 и пропустит матч с Грузией 26 июня. 

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31 комментарий
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Уроки актёрского мастерства в школе симулянтов явно прогуливал
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-2
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Получил две чисто-португальские карточки.
+34
-10
+24
Феерический
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0
+16
Сборная Португалии в целом балерин исполняют
+8
-4
+4
Леао такой же днарь как и Хвича, оба пока проваливаются на евро, ни обыграть, ни паса нормального дать не могут
+6
-2
+4
В Милане симуляциями не страдает особо, ну бывает иногда рисует, но не часто и не так нагло, а тут исполняет прям.
+4
-1
+3
Ответ Django Liberated
Комментарий удален модератором
Ну почему же? Лучше пропустить игру с Грузией, чем четверть или полуфинал
+2
0
+2
Решил перед плей-офф карточки обнулить)
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Крутенко
Отлично. Лучше пропустить 3 тур, ведь уже вышли. Чем пропустить игру плей-офф.
Именно
+1
0
+1
Отлично. Лучше пропустить 3 тур, ведь уже вышли. Чем пропустить игру плей-офф.
+1
0
+1
Ответ Лилу Мира
ему было у кого учится ....
Что делаТЬ? УчитЬСЯ. Жаль, что тебе не у кого было…
+1
0
+1
У супруги научился 😜
+3
-2
+1
Ответ Isshin88
Вообще не понимаю как можно так симулировать с учётом того, что работает ВАР? Это надо полностью иметь пустую голову…
ВАР при жк не вмешивается
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И никто не скажет, что симуляции по факту не было никакой. Был чистый подкат от защитника и это не фол, но контакт был и явный. Леау не плакал и не просил пенальти, стык был за пределами штрафной. Для чего давать ЖК в этом эпизоде непонятно, по сути очень сильно испортил репутацию Леау этой ЖК, а разбираться никто не будет по делу или нет. При этом Леау сам виноват, после прошлого матча он на карандаше
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Ответ простокрокодил
Ну почему же? Лучше пропустить игру с Грузией, чем четверть или полуфинал
значит он гений??? охренеть ни когда бы не подумал
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Бревнау.
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Вообще не понимаю как можно так симулировать с учётом того, что работает ВАР? Это надо полностью иметь пустую голову…
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Комментарий удален модератором
Леао тупой бегунок с плохим спортивным характером.
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Это к вопросу о том, что Роналду занимает чье то место. В Португалии сейчас только два игрока атаки действительно хороши (Фернандеш и Сильва)
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Тактический ход, чтоб обнулить желтые перед ПО.
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Пипец он клоун, конечно. Роналду в 50 лет и то лучше будет
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Рафа сбивает цену и отпугивает потенциальных покупателей, чтобы остаться в Милане. А если серьёзно, то я в обоих матчах не узнаю нашего лидера - такое ощущение, что в сборной ему не интересно или некомфортно
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Вторая спорная, но он ничего не теряет.
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Лол ! Когда слишком сильно стараешься заработать фол для Рона.
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