Леау получил 2 желтые за симуляции в двух матчах Евро-2024 и пропустит игру с Грузией
Рафаэл Леау получил две желтые карточки за симуляции в двух матчах на Евро-2024.
Сборная Турции играет с командой Португалии (0:2, перерыв) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.
На 39-й минуте игры вингер португальцев и «Милана» Рафаэл Леау получил желтую карточку. У него случился стык с защитником Саметом Акайдином сразу после подката турка.
Главный арбитр встречи Феликс Цвайер посчитал, что португалец позволил себе симуляцию.
В матче первого тура против Чехии (2:1) Рафаэл Леау упал в штрафной площади, пробросив мяч мимо Томаш Соучека. Португалец также получил предупреждение за симуляцию в этом моменте.
Таким образом, Леау получил 2 желтые карточки за симуляцию в 2 матчах на Евро-2024 и пропустит матч с Грузией 26 июня.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?