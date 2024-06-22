Леау получил 2 желтые за симуляции в двух матчах Евро-2024 и пропустит игру с Грузией

Рафаэл Леау получил две желтые карточки за симуляции в двух матчах на Евро-2024.

играет с командой (0:2, перерыв) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.

На 39-й минуте игры вингер португальцев и « » Рафаэл Леау получил желтую карточку. У него случился стык с защитником сразу после подката турка.

Главный арбитр встречи Феликс Цвайер посчитал, что португалец позволил себе симуляцию.

В матче первого тура против (2:1) упал в штрафной площади, пробросив мяч мимо Томаш Соучека. Португалец также получил предупреждение за симуляцию в этом моменте.

Таким образом, Леау получил 2 желтые карточки за симуляцию в 2 матчах на Евро-2024 и пропустит матч с Грузией 26 июня.

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