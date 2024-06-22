Саньоль об 1:1: «Понимаю разочарование Чехии, но и Грузия могла победить. Мамардашвили сыграл фантастически»

Теги Вилли Саньоль Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Саба Лобжанидзе Георгий Мамардашвили Футбол

Вилли Саньоль дал комментарий после ничьей Грузии с Чехией на Евро.

Грузинская команда сыграла вничью со сборной Чехии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

Грузия набрала первое очко на чемпионатах Европы в своей истории. На 95-й минуте хавбек сборной Грузии Саба Лобжанидзе оказался один перед воротами Чехии, но пробил выше ворот.

«Нас ничто не удивило, мы ожидали сильную игру от чехов. Они прессинговали с первой до последней минуты. Честно говоря, я понимал их разочарование в конце, потому что у них было много моментов.

К счастью, у нас великолепный вратарь, Мама [Георгий Мамардашвили] провел отличный матч, он сыграл просто фантастически. 

С другой стороны, победить могли и мы. Лобжанидзе был подавлен из-за того, что не забил. Я пытался ему сказать, что тот, кто не пытается, никогда не забьет гол», – сказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.

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2 комментария
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Вообще за Грузии не стыдно на этом Евро,очень достойно выступают парни
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Вилли - сама адекватность! Повезло Грузии с ним.
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