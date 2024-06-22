Властимил Петржела: «Зенит» – интернациональная команда. В «Спартаке» россиян больше»

Властимил Петржела назвал «Зенит» интернациональной командой.

«Как я мог бы охарактеризовать нынешний «Зенит»? Сейчас «Зенит» – интернациональная команда.

В « » больше российских футболистов. А «Зенит» – более интернациональная команда», – сказал бывший тренер « ».

Напомним, в сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом Мир в шестой раз подряд, а также выиграла Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

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