Властимил Петржела: «Зенит» – интернациональная команда. В «Спартаке» россиян больше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела назвал «Зенит» интернациональной командой.

«Как я мог бы охарактеризовать нынешний «Зенит»? Сейчас «Зенит» – интернациональная команда.

В «Спартаке» больше российских футболистов. А «Зенит» – более интернациональная команда», – сказал бывший тренер «Зенита». 

Напомним, в сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом Мир РПЛ в шестой раз подряд, а также выиграла Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

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26 комментариев
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Офигенная новость.
Три первых абзаца - одно и то же предложение :)
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А кто нибудь может проверить он говорит это или просто спортс придумывает и пишет плюс минус одно и тоже от имени Власты просто каждый раз разными словами. Ну реально его нигде не слышно не видно, как мы проверим то)
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Что он хотел этим сказать то
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Опять оставил сообщение на автоответчике РБ Спорт
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Зенит - интернационале, облико морале.
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Ответ Beast
Опять оставил сообщение на автоответчике РБ Спорт
Вот только задумался: интересно, а как это происходит?) Неужели кто-то позвонил и спросил «Властимил, я тут подумал что мне интересно спросить - а как вы охарактеризуете нынешний Зенит? Это очень важно!»
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КБ, берите ПЖ, он готов. Результат будет тот же, но смешнее.
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Кто у него каждый день всё спрашивает?
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий удален модератором
Извечная проблема на Руси: дураки и дороги. Но если с дорогами наводят порядок, то с первой проблемой ..., все обосновались в Тушино. Без надежды что появятся...
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Поэтому 13 июля в матче за суперкубок играют Зенит-Краснодар.
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Ну да. Когда пан привозил в Зенит пачками чехов со словаками - это другое :)))))
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Когда-нибудь в РБ спорт потеряют номер Петржелы и они перестанут названивать ему по всякой бестолковой причине, но это будет не сегодня...
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Зенит бразильская команда!
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Бедная, аккуратно обошел тот постыдный факт, что в колхозе никто не говорит по русски.
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зато тренеры..
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Ответ TaR
Вот только задумался: интересно, а как это происходит?) Неужели кто-то позвонил и спросил «Властимил, я тут подумал что мне интересно спросить - а как вы охарактеризуете нынешний Зенит? Это очень важно!»
Есть журналисты, которые постоянно в контакте с Властой
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Ответ Roteiro777
Есть журналисты, которые постоянно в контакте с Властой
Ха, думаю кто-то уже давно, сам сочиняет типа диалог с Петержелой, и пишет. Все равно старик не будет звонить, возмущаться.
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Ответ xyg2rdwzx4
А кто нибудь может проверить он говорит это или просто спортс придумывает и пишет плюс минус одно и тоже от имени Власты просто каждый раз разными словами. Ну реально его нигде не слышно не видно, как мы проверим то)
Придумывают используя имя чеха, сто процентов.
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Ответ Виталик Украинский
В Спартаке так заведено: Кокаиновые - леги, Бромантановые - паспортисты.
Комментарий удален модератором
А толку?))))
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Ответ Виталик Украинский
В Спартаке так заведено: Кокаиновые - леги, Бромантановые - паспортисты.
...и все похмеляются борщем😵‍💫
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