Властимил Петржела: «Зенит» – интернациональная команда. В «Спартаке» россиян больше»
Властимил Петржела назвал «Зенит» интернациональной командой.
«Как я мог бы охарактеризовать нынешний «Зенит»? Сейчас «Зенит» – интернациональная команда.
В «Спартаке» больше российских футболистов. А «Зенит» – более интернациональная команда», – сказал бывший тренер «Зенита».
Напомним, в сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом Мир РПЛ в шестой раз подряд, а также выиграла Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.
13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.
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Три первых абзаца - одно и то же предложение :)