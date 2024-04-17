Петржела о Кубке: «Спартаку» ничего не поможет». У «Зенита» шансов в сто раз больше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Спартак» в Кубке России.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

Для «Спартака» сегодняшний матч станет первым после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что увольнение тренера так мотивирует «Спартак», что они смогут обыграть «Зенит» в Кубке России. Думаю, им ничего не поможет. «Зенит» намного сильнее по всем характеристикам, команда более стабильна психологически и в плане результатов.

У петербуржцев в сто раз больше шансов выиграть Кубок России, чем у «Спартака». Думаю, «Зениту» будет несложно пройти сегодня «Спартак» на домашнем поле», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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13 комментариев
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Петржеле звонят, когда Мостовой трубку не берет
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Вот не люблю я эти разговоры перед началом матча😡
Зенит сильнее на сегодняшний день, это, как говорится, сухой факт. Но это ж, мать его за ногу, футбол,- тут может произойти все, что угодно!!
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Вот не люблю я эти разговоры перед началом матча😡
Зенит сильнее на сегодняшний день, это, как говорится, сухой факт. Но это ж, мать его за ногу, футбол,- тут может произойти все, что угодно!!
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Интересно где пан Петржела смотрит матчи РПЛ и кубка)))
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А кто такой Петржела, псевдоним Орлова
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Интересно будет послушать этого Петржелча после сегодняшней победы Спартака
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Ну честно Ваше мнение никому не интересно
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Румын достал.
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Ответ Александр Поливенко
Интересно будет послушать этого Петржелча после сегодняшней победы Спартака
"после сегодняшней победы Спартака"
Да-да, и эту встречу будут транслировать в Тарасовке, "на закрытой на даче, где, к сожаленью навязчивый сервис", сразу после матче Ливерпуль-Спартак, где Спартак выиграет на Энфилде со счетом 7-0.
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