Петржела о Кубке: «Спартаку» ничего не поможет». У «Зенита» шансов в сто раз больше»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Спартак» в Кубке России.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.
Для «Спартака» сегодняшний матч станет первым после увольнения Гильермо Абаскаля.
«Не думаю, что увольнение тренера так мотивирует «Спартак», что они смогут обыграть «Зенит» в Кубке России. Думаю, им ничего не поможет. «Зенит» намного сильнее по всем характеристикам, команда более стабильна психологически и в плане результатов.
У петербуржцев в сто раз больше шансов выиграть Кубок России, чем у «Спартака». Думаю, «Зениту» будет несложно пройти сегодня «Спартак» на домашнем поле», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Зенит сильнее на сегодняшний день, это, как говорится, сухой факт. Но это ж, мать его за ногу, футбол,- тут может произойти все, что угодно!!
Зенит сильнее на сегодняшний день, это, как говорится, сухой факт. Но это ж, мать его за ногу, футбол,- тут может произойти все, что угодно!!
Да-да, и эту встречу будут транслировать в Тарасовке, "на закрытой на даче, где, к сожаленью навязчивый сервис", сразу после матче Ливерпуль-Спартак, где Спартак выиграет на Энфилде со счетом 7-0.