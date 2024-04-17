Петржела о Кубке: «Спартаку» ничего не поможет». У «Зенита» шансов в сто раз больше»

Властимил Петржела считает, что «Зенит» легко обыграет «Спартак» в Кубке России.

Сегодня « » примет « » в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

Для «Спартака» сегодняшний матч станет первым после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что увольнение тренера так мотивирует «Спартак», что они смогут обыграть «Зенит» в Кубке России. Думаю, им ничего не поможет. «Зенит» намного сильнее по всем характеристикам, команда более стабильна психологически и в плане результатов.

У петербуржцев в сто раз больше шансов выиграть Кубок России, чем у «Спартака». Думаю, «Зениту» будет несложно пройти сегодня « » на домашнем поле», – сказал бывший главный тренер « ».