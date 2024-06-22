Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь. Турнир должен был пройти летом

Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь.

Матч открытия состоится 21 декабря 2025 года, финал – 18 января 2026-го. Изначально турнир в Марокко должен был пройти летом.

Как сообщалось, Кубок Африки решили перенести из-за обновленного клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 15 июля.

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