Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь. Турнир должен был пройти летом

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Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь.

Матч открытия состоится 21 декабря 2025 года, финал – 18 января 2026-го. Изначально турнир в Марокко должен был пройти летом.

Как сообщалось, Кубок Африки решили перенести из-за обновленного клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 15 июля.

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6 комментариев
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Так только в этом году, Кубок Африки был. Он что каждый год проходит?
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Летом там прохладней, как слышал.
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Ответ Чебурашка от Гены
Летом там прохладней, как слышал.
в Марокко - нет
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Ответ Максим Черкашин
Так только в этом году, Кубок Африки был. Он что каждый год проходит?
Они там вроде что-то пропустили разок из-за ковида ,
а теперь наверстывают упущенное ))
Зачем он нам ?
Есть Кубок Америки !
Если Месси и его почитателей оттуда изъять , то и интерес будет практически один и тот же ))
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Ответ Максим Черкашин
Так только в этом году, Кубок Африки был. Он что каждый год проходит?
Нет, раз в два года. Тот что был в январе 2024 - это официально был Кубок Африки 2023.
Сейчас речь про Кубок Африки 2025, который пройдёт в декабре 2025 - январе 2026
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