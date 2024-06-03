Лучший бомбардир Кубка Африки Нсуэ не имел права играть за Экваториальную Гвинею из-за выступлений за испанские молодежки. Сборной засчитаны два технических поражения в отборе на ЧМ-2026

ФИФА наказала лучшего бомбардира последнего Кубка Африки.

Международная федерация футбола постановила, что капитан сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ не имел права представлять африканскую страну на протяжении всей своей 11-летней международной карьеры.

Еще в 2013 году было решено, что нападающий не может выступать за Экваториальную Гвинею, поскольку провел 26 игр за молодежные сборные Испании и сыграл на чемпионате Европы 2011 года. Федерация футбола Экваториальной Гвинеи просила испанскую отпустить Нсуэ, но не провела свой запрос через .

В 2013-м Международная федерация футбола присудила гвинейцам два технических поражения в квалификации ЧМ-2014 – это были первые две игры форварда за сборную.

Тем не менее Нсуэ продолжили вызывать в национальную команду, и на Кубке Африки 2023 года он стал лучшим бомбардиром с 5 голами.

В марте 2024 года ФИФА начала новое расследование и даже запросила пояснения у самого футболиста, но в установленные сроки он ответа не дал.

Сегодня же было опубликовано решение, в соответствии с которым Экваториальной Гвинее присуждаются технические поражения в матчах с Намибией и Либерией в отборе на ЧМ-2026 (нападающий забил победные голы в обоих случаях). Нсуэ запрещено участвовать в матчах сборных на протяжении шести месяцев, федерация футбола страны оштрафована на 164 тысячи долларов.

Эмилио – лучший бомбардир в истории Экваториальной Гвинеи. Он забил 22 гола в 43 матчах.

Хет-трик сделал Нсуэ из Экваториальной Гвинеи. Я его фанат!