Лучший бомбардир Кубка Африки Нсуэ не имел права играть за Экваториальную Гвинею из-за выступлений за испанские молодежки. Сборной засчитаны два технических поражения в отборе на ЧМ-2026

Теги дисквалификации ФИФА происшествия Кубок Африки Сборная Намибии по футболу сборная Либерии Д3 Испания Эмилио Нсуэ сборная Экваториальной Гвинеи Интерсити Футбол

ФИФА наказала лучшего бомбардира последнего Кубка Африки.

Международная федерация футбола постановила, что капитан сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ не имел права представлять африканскую страну на протяжении всей своей 11-летней международной карьеры.

Еще в 2013 году было решено, что нападающий не может выступать за Экваториальную Гвинею, поскольку провел 26 игр за молодежные сборные Испании и сыграл на чемпионате Европы 2011 года. Федерация футбола Экваториальной Гвинеи просила испанскую отпустить Нсуэ, но не провела свой запрос через ФИФА.

В 2013-м Международная федерация футбола присудила гвинейцам два технических поражения в квалификации ЧМ-2014 – это были первые две игры форварда за сборную.

Тем не менее Нсуэ продолжили вызывать в национальную команду, и на Кубке Африки 2023 года он стал лучшим бомбардиром с 5 голами.

В марте 2024 года ФИФА начала новое расследование и даже запросила пояснения у самого футболиста, но в установленные сроки он ответа не дал.

Сегодня же было опубликовано решение, в соответствии с которым Экваториальной Гвинее присуждаются технические поражения в матчах с Намибией и Либерией в отборе на ЧМ-2026 (нападающий забил победные голы в обоих случаях). Нсуэ запрещено участвовать в матчах сборных на протяжении шести месяцев, федерация футбола страны оштрафована на 164 тысячи долларов.

Эмилио – лучший бомбардир в истории Экваториальной Гвинеи. Он забил 22 гола в 43 матчах.

Хет-трик сделал Нсуэ из Экваториальной Гвинеи. Я его фанат!

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4 комментария
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Да откройте уже трансферный рынок для сборных
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+1
Ответ Ностальгическое
Да откройте уже трансферный рынок для сборных
В этом нет необходимости. Как-то тут уже писал- матч ю17 евро- в составе сборной Испании 4 африканца, в составе сборной Англии 7.
+1
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+1
Так если есть гражданство и не выступал за основную сборную в официальных матчах - разрешают меня футбольное гражданство
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Ответ Ностальгическое
Да откройте уже трансферный рынок для сборных
Будет скучно смотреть каждый раз финал Катар-Саудовская Аравия
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