Эми Мартинес раскритиковал поле в Атланте, где играла Аргентина: «Нужно прибавлять, иначе Кубок Америки всегда будет ниже Евро»
Эмилиано Мартинес раскритиковал состояние поля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
На этой арене проходил матч открытия Кубка Америки, в котором Аргентина обыграла Канаду (2:0).
«Состояние поля было просто ужасным. Очень неровное. Мы должны прибавлять в этом плане, иначе Кубок Америки всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».
Напомним, на«Мерседес-Бенц Стэдиум» играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.
Для матчей этих команд используется поле с искусственным покрытием. Однако на время Кубка Америки поверх искусственного газона была уложена натуральная трава. Это сделали неделю назад, после завершения очередного тура МЛС.
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Что это меняет?
там поле должно быть не хуже чем на Уимблдоне.
причем с хоккеем у них получается менять поле на баскетбольное.
а что кстати в 26-ом? поля будут настоящие?
вон бедный шальке построил стадион где трава покидает пределы стадиона. там тоже кстати часто Раммштайн играет. но благодаря такой идее стадион стал мультиареной.