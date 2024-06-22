Эми Мартинес раскритиковал поле в Атланте, где играла Аргентина: «Нужно прибавлять, иначе Кубок Америки всегда будет ниже Евро»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 Эмилиано Мартинес Мерседес-Бенц Стэдиум Футбол

Эмилиано Мартинес раскритиковал состояние поля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

На этой арене проходил матч открытия Кубка Америки, в котором Аргентина обыграла Канаду (2:0). 

«Состояние поля было просто ужасным. Очень неровное. Мы должны прибавлять в этом плане, иначе Кубок Америки всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы». 

Напомним, на«Мерседес-Бенц Стэдиум» играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Для матчей этих команд используется поле с искусственным покрытием. Однако на время Кубка Америки поверх искусственного газона была уложена натуральная трава. Это сделали неделю назад, после завершения очередного тура МЛС.

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35 комментариев
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Кубок Америки всегда будет ниже Евро
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Он итак всегда будет ниже Евро и дело тут не в стадионах.
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у этого стадиона не только поле ужасное, но и ракурс камеры, расположение трибун как у стадиона 20 века, в сравнении с немецким стадионами на Евро, этот распиаренный стадион в Атланте просто консервная банка и убожество
+33
-7
+26
Ответ Richezid
Комментарий скрыт
В плей-офф ЧМ 8 европейских команд и 2 с Копы.
+23
-2
+21
Ответ Sterling31
у этого стадиона не только поле ужасное, но и ракурс камеры, расположение трибун как у стадиона 20 века, в сравнении с немецким стадионами на Евро, этот распиаренный стадион в Атланте просто консервная банка и убожество
Так стадион строился под НФЛ. Всё остальное было вторичным и интересы других видов спорта не учитывались
+18
-1
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Ответ Richezid
Комментарий скрыт
Тебе даже чемпион мира Мартинез сказал, что Копа ниже Евро сейчас и может быть и дальше ниже.
+17
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Ответ GaasJT
Он итак всегда будет ниже Евро и дело тут не в стадионах.
Евро очень старается спуститься до уровня Копы, осталось еще разок увеличить количество участников. А там придут такие топы как Кипр, Латвия, Люксембург, Сан-Марино.
+13
-6
+7
Если бы дело было только в полях и стадионах, Россия была бы в топе по ЧМ-18
+6
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+3
Ответ zzzeeerrrooo
В Европе и стран больше 🤣🤣🤣
В Африке на 10 стран больше чем в Европе.
Что это меняет?
+4
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+3
Ответ Нейтральный критик
Евро очень старается спуститься до уровня Копы, осталось еще разок увеличить количество участников. А там придут такие топы как Кипр, Латвия, Люксембург, Сан-Марино.
А кто-то из новых участников выпадает или проваливается? Средние команды уже давно подросли.
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Ответ Eduard Rastryopin
В Африке на 10 стран больше чем в Европе. Что это меняет?
Там играют те кого не взяли в европейские сборные
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Ответ Сергей Посохов
А причем здесь чм? Ну протащили подарили кубок раз в полвека и что? Кубок Америки это дно и таким будем, уровень сборных дохлый плюс на каждый 4 сборных зовут с других федерации. 4 сборных претендента а остальные массовка. Единственное что этот кубок может подтянуть приглашение топ сборных из Европы, но у них евро
Можно подумать, что ЧЕ может любой участник выиграть. Тоже 4, ну от силы 5 команд имеют реальные шансы на победу.
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так у стадионов в ЮА дела ещё хуже, а на постоянной делать в США не вариант турик, так что Евро единственный турнир практически равный ЧМ
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Эми, Ханси - вы там совсем звезданулись в своей редакции?
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Так а нафига вы в штаты приехали играть
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Ответ Eduard Rastryopin
В Африке на 10 стран больше чем в Европе. Что это меняет?
так теперь не отличить где Европа а где Африка
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А с чего он должен быть выше то?
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Ответ Andrey_Rlv
да что ты заладил с количством участников. при 16 командах всеровно нужно играть месяц. а сейчас пока группа Е и F додиграют то остальные участники отдохнут и наоборот. идеальное сочетание 24 команды. это каждый день футбол без пауз и команды востанавливаются.
Чтобы отдохнули, проще сделать лишний день отдыха, а не целую лишнюю стадию и дополнительный матч для топов
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Ответ Нейтральный критик
Евро очень старается спуститься до уровня Копы, осталось еще разок увеличить количество участников. А там придут такие топы как Кипр, Латвия, Люксембург, Сан-Марино.
и чтобы негров в составах увеличить обязательно
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Ответ Oleg Kolesnikov
Нет пути для Копы догнать Евро по статусу. На Евро есть 8 элитных сборных - Франция, Англия, Испания, Германия, Португалия, Италия, Нидерланды, Бельгия. На Копе, наверно, есть восемь сборных, которые умеют попадать по мячу. Но это не точно.
И это ты пишешь на фоне игры Гризмана в матче Франция-Нидерланды, который никак не мог нормально попасть по мячу, находясь в 2-х метрах от ворот)
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Ответ danik 258808
так у стадионов в ЮА дела ещё хуже, а на постоянной делать в США не вариант турик, так что Евро единственный турнир практически равный ЧМ
тут даже вопрос в другом, а зачем они играют на искуственном поле? это не бедная страна, стадионы там гиганты и по посещаемости тоже высоко в списке.
там поле должно быть не хуже чем на Уимблдоне.
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Ответ Andrey_Rlv
тут даже вопрос в другом, а зачем они играют на искуственном поле? это не бедная страна, стадионы там гиганты и по посещаемости тоже высоко в списке. там поле должно быть не хуже чем на Уимблдоне.
Натуральный газон нужно постоянно поддерживать. Это же один из крупнейших стадионов США, который принимает массу мероприятий кроме МЛС и НФЛ
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Ответ <Inter>
Натуральный газон нужно постоянно поддерживать. Это же один из крупнейших стадионов США, который принимает массу мероприятий кроме МЛС и НФЛ
ну что сказать, тогда это беда если могущественные американцы не в состоянии держать настоящий газон.
причем с хоккеем у них получается менять поле на баскетбольное.
а что кстати в 26-ом? поля будут настоящие?

вон бедный шальке построил стадион где трава покидает пределы стадиона. там тоже кстати часто Раммштайн играет. но благодаря такой идее стадион стал мультиареной.
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Ответ Andrey_Rlv
тут даже вопрос в другом, а зачем они играют на искуственном поле? это не бедная страна, стадионы там гиганты и по посещаемости тоже высоко в списке. там поле должно быть не хуже чем на Уимблдоне.
ну для Ам футбола мб норм
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Ответ Andrey_Rlv
ну что сказать, тогда это беда если могущественные американцы не в состоянии держать настоящий газон. причем с хоккеем у них получается менять поле на баскетбольное. а что кстати в 26-ом? поля будут настоящие? вон бедный шальке построил стадион где трава покидает пределы стадиона. там тоже кстати часто Раммштайн играет. но благодаря такой идее стадион стал мультиареной.
Будут натуральные поля в 26 гтдц, как и на Копе сейчас
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