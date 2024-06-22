Эми Мартинес раскритиковал поле в Атланте, где играла Аргентина: «Нужно прибавлять, иначе Кубок Америки всегда будет ниже Евро»

Эмилиано Мартинес раскритиковал состояние поля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

На этой арене проходил матч открытия Кубка Америки, в котором обыграла Канаду (2:0).

«Состояние поля было просто ужасным. Очень неровное. Мы должны прибавлять в этом плане, иначе всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы», – сказал вратарь сборной Аргентины и « ».

Напомним, на« » играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Для матчей этих команд используется поле с искусственным покрытием. Однако на время Кубка Америки поверх искусственного газона была уложена натуральная трава. Это сделали неделю назад, после завершения очередного тура МЛС.

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