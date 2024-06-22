Канте про 0:0 с Нидерландами: «Франция движется в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче»

Нголо Канте позитивно оценил игру сборной Франции после 0:0 с Нидерландами.

Команды сыграли вничью в матче группового этапа Евро-2024.

«В целом мы провели хороший матч. К сожалению, нам не удалось забить. При этом мы движемся в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче.

Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и продолжать в том же духе», – сказал полузащитник французов, признанный лучшим игроком матча.

В первом туре группового этапа одолела Австрию (1:0). В третьем туре соперником команды Дидье Дешама будет сборная Польши, уже лишившаяся шансов на выход в плей-офф.

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