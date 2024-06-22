Канте про 0:0 с Нидерландами: «Франция движется в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Нголо Канте Футбол

Нголо Канте позитивно оценил игру сборной Франции после 0:0 с Нидерландами.

Команды сыграли вничью в матче группового этапа Евро-2024. 

«В целом мы провели хороший матч. К сожалению, нам не удалось забить. При этом мы движемся в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. 

Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и продолжать в том же духе», – сказал полузащитник французов, признанный лучшим игроком матча. 

В первом туре группового этапа Франция одолела Австрию (1:0). В третьем туре соперником команды Дидье Дешама будет сборная Польши, уже лишившаяся шансов на выход в плей-офф. 

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6 комментариев
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Две сборные с самыми дорогими составами на турнире (Англия и Франция) играют в самый скучный, прагматичный футбол. "Продолжайте в том же духе", очки не пахнут, но новых болельщиков с такой игрой вы точно не приобретете.
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Французы на нескольких ЧМ и ЧЕ неоднократно доказывали, что способны прибавлять по ходу турнира, возможно, действительно, они только разгоняются.
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Прагматизм. Он был всегда, но не хватает ярких личностей. Ряд игроков на закате, они уже не могут давать прежний уровень. Сейчас уже редко где играют "десятки", фантазисты, или на них вешают оборонительные функции. А раньше у той же Италии их было двое-трое. Дель Пьеро, Тотти, где вы?.. 😔
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По мне Нидерланды лучше смотрелись
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Ответ recyjoed
столько нереализованных моментов... Сыграли и вправду хорошо, но надо прибавить в завершениях
Гризману хреново ассистировали. У них некому нормальный пас отдать
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