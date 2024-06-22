Жиру про 0:0: «Думаю, Нидерланды довольны ничьей. У Франции было больше моментов, не хватило реализации и удачи»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру подвел итоги матча с Нидерландами (0:0).

«У нас было больше моментов, просто нам не хватало немного реализации и удачи. Это не так важно, но мы получили удовольствие от игры.

Когда я вышел на поле, то пожалел, что у меня не было ни одного верного момента. В итоге, думаю, голландцы были довольны ничьей», – сказал форвард сборной Франции.

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13 комментариев
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судья по лицам голландцев после матча,не сказал бы,что они были такими уж довольными этой ничьей,как об этом говорит Жиру
+18
0
+18
Но забили Нидерланды. Повезло с фантомным офсайдом
+16
-2
+14
Жиру и Франция пусть радуются что отменили гол)
+16
-2
+14
«Самая сильная сборная» этого турнира выиграла 1 матч благодаря автоголу, второй матч сыграла в ничью. Что бы там не говорил салат, судья мог этот гол и засчитать, потому что вратарь не успевал сыграть.
+10
-1
+9
Нидерланды больше заслужили победы
+3
0
+3
Больше Франции надо радоваться итогу этого матча. По количеству моментов победы не присуждают.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
«Самая сильная сборная» этого турнира выиграла 1 матч благодаря автоголу, второй матч сыграла в ничью. Что бы там не говорил салат, судья мог этот гол и засчитать, потому что вратарь не успевал сыграть.
Обычно я заметил турнир выигрывают те команды которые еле еле выползли из группы!
+1
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+1
Очень странно, игрок сборной Франции не говорит о «правильном» выборе на предстоящем голосовании в их политической структуре. Не темнокожий игрок, вот в чем разница…
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Я чет не помню никаких моментов французов
0
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Ответ М-У-С Л-И-М
Жиру и Франция пусть радуются что отменили гол)
То есть теперь нужно радоваться каждому отмененному голу из-за офсайда?
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