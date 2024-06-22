Жиру про 0:0: «Думаю, Нидерланды довольны ничьей. У Франции было больше моментов, не хватило реализации и удачи»
Оливье Жиру подвел итоги матча с Нидерландами (0:0).
«У нас было больше моментов, просто нам не хватало немного реализации и удачи. Это не так важно, но мы получили удовольствие от игры.
Когда я вышел на поле, то пожалел, что у меня не было ни одного верного момента. В итоге, думаю, голландцы были довольны ничьей», – сказал форвард сборной Франции.
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